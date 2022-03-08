Esra Kazancıbaşı eşi Rasim Öztekin'i andı: Travmatik tanışmamın birinci yıl dönümü

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Rol aldığı dizi, film ve tiyatro oyunları ile izleyicinin gönlünde taht kuran Rasim Öztekin, geçtiğimiz yıl 8 Mart'ta evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 62 yaşındaki Öztekin'in ölüm haberi sanat dünyasını yasa boğdu.

Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı, usta oyuncuyu ölüm yıl dönümünde duygusal bir mesajla andı.

"Bugün 8 Mart...

Aramızdan ayrılışının, sensizlikle ani ve travmatik tanışmamın birinci yıl dönümü.

Senin ve benim gibi birbirlerini büyük sevdayla sevenleri ölüm asla ayıramaz, aşklar ölmez. Çünkü ruhlar yaşar, yokolan bedendir. Sanatçılar da asla ölmez.

Eserleriyle yaşar, ölümsüzleşirler.

Ruhunu sevdiğim adam, aşkım Rasim'im, çaresiz bir özlem ve sevgiyle seni anıyorum."

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'ELLERİN HEP OMUZLARIMDA'

Rasim Öztekin'in kendisi gibi oyuncu olan kızı Pelin Öztekin de Instagram sayfasında baba-kız yer aldıkları bir fotoğrafı paylaştı:

İlk aşkım, benzediğim, özlediğim… Yanımda olmasan da ellerin hep omuzlarımda bunu biliyorum ve seninle aynı yöne bakmaya devam ediyorum Babiş. İyi ki sen! Hep sen! Seni çok seviyorum ÇOK.

USTA OYUNCU MEZARI BAŞINDA ANILDI

Türk tiyatrosunun usta ismi Rasim Öztekin’i bugün mezarı başında anıldı. Sevenleri Öztekin'in mezarına çiçek bıraktı. Duygularını dile getiren senarist ve yapımcı Birol Güven, '25 yıl önce yolumuz kesişti. Çok yakın dost olduk. Çok eğlendik, çok güldük... Onunla çok büyük bir projemiz vardı. Ne sinema filmi, ne tiyatro oyunu ne de diziydi... Çalışmama projemiz vardı, hiç çalışmayacaktık. Gezmek istediğimiz ülkeler vardı yapamadık. Nasıl olsa yolumuz kesişir, mekanı cennet olsun.' şeklinde konuştu.