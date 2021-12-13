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Esra Harmanda kimdir, nereli, kaç yaşında?

#Esra#Esra Harmanda
Esra Harmanda kimdir, nereli, kaç yaşında

Esra Harmanda, kariyeri ile araştırılan isimler arasında yer alıyor. 1994 yılında İzmir'de yayınlanan Yeni Asır gazetesinin geleneksel olarak düzenlediği Yüz Güzellik Kraliçesi yarışmasında kraliçe seçildi. 1995 yılında İstanbul'a gitti. Peki, Esra Harmanda kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

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Esra Harmanda, 23 Haziran 1975 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. İzmir İnönü Lisesi'nden 1992 yılında mezun olan Harmanda, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri bölümünü tamamladı.

1995 yılında İstanbul'a gitti. Ajansı reklamlarda, dizilerde oynayabileceği söyleyip deneme çekimleri sonucunda dizi teklifleri gelmiş. İlk olarak 1996 yılında Tanju Çolak'ın hayatını anlatan Kralın Hayatı isimli dizide Hülya Avşar'ı canlandırmıştır.

Esra Harmanda, 1995 yılında televizyonculuğa ATV'de aktüel muhabirlikle başladı. Yapımcılık, sunuculuk ve oyunculuğun yanı sıra Sözcü gazetesinde röportajlar yaptı. Sözcü gazetesinde haftalık tam sayfa ayrılan "Pazar Röportajları" bölümünü hazırladı. 3 yıl kadar köşe yazarlığı yaptı. 2 yıl Kuşdili spikerlik okulunda "Programcılık" dersi verdi.

Esra Harmanda 2017 Haziran ayında ikinci evliliğini Profesör Doktor Bora Farsak ile yapmıştır.

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TV PROGRAMLARI :
2017 - ----- "Hayat Güzeldir" adlı programın sunuculuğunu yapmaktadır. (Show Tv)
2012-2015 - "İYİ FİKİR", TRT 1, Hafta içi her gün 2 saatlik canlı yayınlanan kadın kuşağı programını sundu.
2009-2012 - Esra Harmanda ile "Hadi Konuşalım", Kanal A, Canlı yayınlanan programı hazırlayıp sundu.
2008 – "Esra Harmanda ile Üsküdar'da Sabah" Kanal A, Canlı yayınlanan programı hazırlayıp sundu.
2000-2002 - Pazar Eğlencesi, TGRT, Canlı yayınlanan programı hazırlayıp sundu.
1996-1998 - Show Başlıyor, Show Tv, Sunuculuğunu yaptı.
1999 - Cine-Sinema, CINE-5, Sunuculuğunu yaptı.

Filmleri ve Dizileri :
Oyuncu :
2016 - Sekerat Son (Sinema Filmi)
2007 - 2009 - Kurtlar Vadisi Pusu (Hemşire Elvan) (TV Dizisi)
2006 - Kadın Severse (Aslı) (TV Dizisi)
2000 - İmparator (Narin) (TV Dizisi)
2000 - Tirvana (Esra) (TV Dizisi)
1999 - Şükran Büfe (Pembe) (TV Dizisi)
1999 - İç Güveyi Billy (Arzu) (TV Dizisi)
1998 - Mavi Düşler (TV Dizisi)
1997 - Sırtımdan Vuruldum (Sırma) (TV Dizisi)
1997 - Ne Ekersen (Sinema Filmi)
1996 - Kralın Hayatı (Hülya Avşar)

Kitapları :

2012 - Hadi Konuşalım

2013 - Hadi Konuşalım - Söyleşiler: 2

 

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#Esra#Esra Harmanda

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