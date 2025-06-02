Esra Ezmeci gösterişten uzak evinin kapılarını açtı

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Göz alıcı bir sadelikle dekore edilen ev, baştan sona modern detaylarla dikkat çekiyor. Salonun duvarlarından koltuklara, televizyon ünitesinden dekoratif objelere kadar her yerde gri tonları hâkim.

Lüks ama abartıdan uzak bir şekilde döşenen salonun bir köşesi kütüphane olarak düzenlenmiş. Kütüphanenin hemen önünde ise sade ve işlevsel bir çalışma masası yer alıyor.

Yatak odasında da yine gri tonları göze çarpıyor. Ezmeci’nin gösterişten uzak mobilya tercihleriyle sade bir şıklık yakaladığı odada, kıyafet dolabı ve takı köşesi ise dikkat çekici detaylar arasında yer alıyor.

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Evin en sade bölümü ise mutfak. Bej tonlarının hâkim olduğu mutfakta sıcak ve huzurlu bir atmosfer oluşturulmuş. Ancak yoğun iş temposu nedeniyle Esra Ezmeci’nin mutfakta çok fazla vakit geçiremediği, yemek yapmaya fazla zaman ayıramadığı da programa yansıyan detaylar arasında.

Ezmeci’nin zarif ve düzenli yaşam alanı, hem izleyicilerden hem de sosyal medyada büyük beğeni topladı.

İŞTE SURVİVOR SEDA'NIN EVİ

Evrim Akın’ın sunumuyla Kanak D'de ekrana gelen Evrim Akın ile Ev Gezmesi programının konuğu, 'Var Mısın Yok Musun' yarışmasıyla tanınan ve Survivor’daki performansı ve karakteriyle hafızalara kazınan fenomen yarışmacı Seda Aktuğlu oldu.

Almanya doğumlu olan Seda Aktuğlu, Almanya’dan Türkiye’ye ve ardından Eskişehir’e uzanan yaşam hikâyesini izleyicilerle paylaştı. Dedesi ve babaannesiyle büyüdüğünü söyleyen Aktuğlu, hayatının en güzel dönemlerini Eskişehir’de yaşadığını belirtti.

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Program boyunca izleyiciler, Seda Aktuğlu’nun iki oda, bir salon ve Amerikan mutfaktan oluşan modern evini keşfetti.

Evde tek başına yaşayan Aktuğlu’nun dekorasyon tercihi, modern ve otantik çizgileri bir arada barındırıyor.

Antrasit renkli koltuk ve kahverengi deri kanepe salonun öne çıkan parçaları arasında yer alıyor. Bambu ayaklı mermer sehpa, mumlar, çiçekler ve antika sandıklarla harmanlanan salon; şık ve sıcak bir atmosfer sunuyor.

Özellikle antika detaylar, değerli taşlar ve deniz kabuklarıyla süslenmiş sandıklar evin en dikkat çeken öğeleri arasında. Ayrıca nostaljik aydınlatmalar, biblolar, sallanan at figürleri ve yıllar içinde biriktirilmiş özel eşyalar, Seda Aktuğlu’nun kişisel zevkini yansıtıyor.

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Yatak odasında ise çiçek desenli duvar kağıdı, pembe yatak başlığı, beyaz makyaj masası ve büyük bir boy aynası dikkat çekiyor.

Oda oldukça düzenli; makyaj masasında parfümler, takılar ve kozmetik ürünleri yer alıyor.

Aktuğlu, bazı parfümlerini annesinden kalan hatıra olarak sakladığını, bazılarını ise ağabeyinden hediye aldığını belirtiyor. Özellikle Almanya’dan temin edilen bir parfümü, artık annesinin kokusu olarak benimsediğini ifade ediyor.

Giyinme odası da oldukça düzenli. Arkadaşının yardımıyla düzenlenen dolaplarda bol miktarda bikini, yazlık elbise ve aksesuar yer alıyor.

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Renkli ve enerjik kıyafetleri sevdiğini söyleyen Seda Aktuğlu, yaz mevsimine olan tutkusunu da dile getiriyor.

ÜNLÜ İSİMLER BU EVLERDE YAŞIYOR

Ünlü şarkıcı 4 katlı yazlık evinin kapılarını açtı... Her odası ayrı güzel!

Seslendirdiği “Kandıramazsın”, “Son Sözüm”, “Sev Yeter” ve “Acıların Kadını” gibi şarkılarla tanınan ünlü şarkıcı Elif Karlı, dört katlı yeşillikler içindeki yazlık evinin kapılarını ilk kez 'Evrim Akın ile Ev Gezmesi' programına açtı.

Kocaman bir bahçede doğayla iç içe yaşayan şarkıcının evi büyük ilgi gördü. Salona girer girmez evin dekorasyonu dikkat çekiyor. Bahçeyle evin uyumu da gözlerden kaçmıyor.

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Yeşil kırlentlerle süslenmiş büyük, açık renkli bir köşe takımı bulunuyor. Ortada cam bir sehpa yer alıyor, duvardaki büyük tablo da dikkat çekiyor.

Salonun bir diğer köşesinde, camın önünde krem rengi bir koltuk ve yeşil bir berjer yer alıyor. Salonun başka bir köşesinde ise spor aletleri bulunuyor.

Yemek masasının yer aldığı bölüm ise daha klasik bir tarza sahip. Büyük bir yemek masası, eski yılları anımsatan ve içinde klasik takımların yer aldığı büfe göze çarpıyor.

Karlı’nın yeşillikler içindeki verandası da oldukça dikkat çekiyor. Geniş ve ferağ verandada büyük köşe koltuklar yer alıyor.

Evdeki yatak odaları da dikkat çeken detaylar arasında. Misafir odalarından birinde beyaz ve toprak tonlar hakimken, diğerinde daha spor ve gri tonlar göze çarpıyor.

Elif Karlı’nın kendi yatak odasında ise bir teras bulunuyor. Üst katı kendi için tasarlayan Karlı burada ihtiyaç duyduğu her şeye sahip. Karlı'nın teras manzarası da oldukça göz alıcı.

Oldukça geniş olan mutfağı, koyu kahverengi dolaplarla donatılmış ve son derece düzenli. İkiye ayrılan mutfakta bir bölümde buzdolabı ve diğer mutfak araç gereçleri yer alıyor.

Bir zamanların çocuk oyuncusu şimdi kızlarıyla bu evde yaşıyor