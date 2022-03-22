Esra Ersoy kimdir, kaç yaşında, nereli? Ciciş Kardeşlerden Esra Ersoy'un hayatı hakkında merak edilenler

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Bodrum 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 10 Mart 2022'de yokluğunda yapılan duruşmada "Cinsel istismar" suçundan 8 yıl, "Konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan ise 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan Esra Ersoy tutuklandı. Bu gelişmenin ardından Esra Ersoy'un kim olduğu merak konusu oldu.

ESRA ERSOY KİMDİR?

Esra Ersoy, 21 Haziran 1985 yılında Mersin’de dünyaya gelmiştir. Lise eğitimini Mersin’de tamamlayan Esra Ersoy, Ankara‘da Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünden mezun olmuştur.

Kardeşi Ceyda Ersoy ile birlikte ciciş kardeşler olarak isimlerini duyurmuşlardır. Yine, kardeşi Ceyda Ersoy ile beraber 2008 yılında yapımcılığını Fatih Aksoy, yönetmenliğini Kartal Tibet‘in yaptığı “Hayat Güzeldir” adlı dizi filmde oynamıştır.