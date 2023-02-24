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Esra Dermancıoğlu: Ne kadar cahilce bölünme

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#Esra Dermancıoğlu#Deprem#Hatay
Esra Dermancıoğlu: Ne kadar cahilce bölünme
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2023 09:52

Esra Dermancıoğlu sanatçılar arasındaki sosyal medyadaki ‘normalleşme’ tartışmalarına isyan etti.

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Ünlü oyuncu Instagram’ında yayınladığı videoda şu ifadeleri kullandı: “Türkiye’deki sanatçıları anlamıyorum. Ne alakası var? Konumuz deprem, insanların vefat etmesi, binaların yıkılması, korkunç bir afet olması. İnanılmaz bir dönem yaşıyoruz. O normalleşmiş, bu normalleşmiş ne demek? Ne kadar cahilce bir bölünme. Böyle cahilce bir şey olabilir mi? Birilerine cahil derken biraz kendimize de bakmak lazım. Sanatçılara bakıyorum da ne oluyor? Belki normalleşmeyen evde partiler yapıyor. Instagram üzerinden bir kritik yapılamaz. Allah aşkına böyle bir cehalet olabilir mi? Size ne canım?”

 

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#Esra Dermancıoğlu#Deprem#Hatay

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