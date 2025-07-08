×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Beste Açar ve eşi Evren Bölek'ten karşılıklı suçlamalar! 'Boşanmak için haraç istiyor'

Güncelleme Tarihi:

#Beste Açar#Evren Bölek#İsmail Aslan
Beste Açar ve eşi Evren Bölekten karşılıklı suçlamalar Boşanmak için haraç istiyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2025 09:27

Beste Açar, “Benden boşanmadan başkasıyla dini nikâh kıydı” diyen Evren Bölek hakkında ilginç iddialarda bulundu: “Boşanmak için benden milyonlarca lira haraç istiyor.”

Haberin Devamı

Kayahan'ın kızı Beste Açar, boşanma aşamasında olduğu eşi Evren Bölek’in kendisiyle ilgili iddialarına yanıt verdi.

Bölek, evlilikleri resmen sona ermeden İsmail Aslan’la aşk yaşamaya başlayan Beste Açar’a “İki kocalı Hürmüz” diyerek ateş püskürmüştü.

Beste Açar ve eşi Evren Bölekten karşılıklı suçlamalar Boşanmak için haraç istiyor

Dün sosyal medyada uzun bir açıklama yayınlayan Açar, Bölek hakkında çarpıcı iddialarda bulundu: “2022 yılında çok yanlış olduğunu anladığım bir evlilik yaptım. Benden önceki borçları için eve gelen hacizleri ödemek zorunda kaldığım, eski eşine nafaka borcunu bile ödediğim, eski eşinin dolandırıcılık suç duyurusunda bulunduğu, benden 1.5 yıldır istediği 6 sıfırlı rakamları ödemeyi kabul etmediğim için en son geçen hafta ‘1 milyon 750 bin TL ödersen boşanırım, yoksa 10 sene seviyorum, ayrılmıyorum der, her türlü iftirayı atarım’ diyen bu adama, avukatım tazyik hapsi cezası çıkarmak için savcılığa başvuruda bulunmuştur. Ne kadar kötülük düşünürse düşünsün ona 1 lira daha vermeyeceğim.”

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınEvren Bölek eşi Beste Açara ateş püskürdü: 2 kocalı HürmüzEvren Bölek eşi Beste Açar'a ateş püskürdü: 2 kocalı Hürmüz!Haberi görüntüle

1.5 YILDIR NE YÜZÜNÜ GÖRDÜM NE SESİNİ DUYDUM

Evren Bölek, Beste Açar’la yeniden görüşmeye başladıkları dönemde eşinin İsmail Aslan’la ilişkisini öğrendiğini ve bayılarak hastanelik olduğunu söylemişti.

Açar ise Bölek’in yalan söylediğini ileri sürdü: “Tekrar görüşme, bayılma senaryolarını ağzım açık okudum. Ondan kurtulduğum günü ikinci doğum günüm gibi hissetmiştim. 1.5 yıldır ne yüzünü gördüm ne sesini duydum. Avukatlar aracılığıyla benden milyonlarca lira haraç isteyen biridir.”

Beste Açar ve eşi Evren Bölekten karşılıklı suçlamalar Boşanmak için haraç istiyor

Açar, yeni sevgilisi hakkında da şöyle dedi: “28 Şubat 2025’te reddedemeyeceğim güzellikte bir ilişkiye başladım ve Allah katında evlendim. Ölene kadar onu seveceğim. Haraç isteyen bir adam tarafından süründürülme korkusuyla bu mutluluğa engel olamazdım.”

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beste Açar#Evren Bölek#İsmail Aslan

BAKMADAN GEÇME!