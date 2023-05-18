Eski Türkiye güzeli Neşe Erberk'in büyük heyecanı: Kızım da Avrupa Güzeli seçilsin

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Erberk, “Okullarımızın birkaç işi vardı. O yüzden Miami’den buraya geldim” dedi.

Ünlü isim, Miss Turkey 2022’de üçüncü seçilen kızı Selin Gurdikyan’ın 14 Temmuz’da ülkemizi Polonya’da düzenlenecek Miss Supranational yarışmasında temsil edeceğini söyledi:

“Ben de Miss Europe 1984’te birinci seçilerek Avrupa Güzeli oldum. Tek istediğim kızımın da benimle aynı unvanı taşıması. Büyük heyecan yaşıyoruz. Şu an yarışmaya odaklandık. Herkesten ricam Selin’i Instagram’dan takip edip destek vermeniz.”

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Gün ışığım

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İlhan Mansız önceki gün sevgilisi Leyla’nın doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kutladı. Eski futbolcu, sevgilisiyle boydan çekilmiş pozlarını şu notla beğeniye sundu: “Sen etrafımdayken en mutlu insan oluyorum. Doğum günün kutlu olsun gün ışığım.”

Ses 5 yaşında

Seda-Ümit Erdim çiftinin kızları Ses, 5 yaşına bastı. Erdim ailesi kızları için özel bir doğum günü kutlaması düzenledi. Seda Erdim, o anları sosyal medya hesabından şu notla beğeniye sundu: “Güzeller güzeli kızım. Seni çok seviyoruz… Çok çabuk büyüdün ama büyümene şahit olmak Dünya’nın en güzel duygusu.”

Mekanın sahibi geri geldi

İrem Sak önceki gün bir arkadaşıyla Nişantaşı’ndaydı. Sak, muhabirlerin geçen günlerde kendisine çok benzeyen birini yanlışlıkla fotoğraflaması hakkında esprili şekilde “Artık rahat olun, buralardayım. Mekanın sahibi geri geldi” dedi. (Deniz BOY)

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Depremden dolayı kutlamadım

Hülya Avşar önceki gün bir arkadaşıyla İstinye Park’ta alışveriş yaptı. Avşar, muhabirlerin Anneler Günü ile ilgili sorularına ise şu cevabı verdi: “Depremden dolayı kutlamak istemedim. İçim biraz buruktu.” Yaz tatili için planlarından da bahseden sanatçı, “Ayvalık’ta olacağım yine. Görüntülenmekten korkmuyorum. Çünkü yakalayamazsınız beni” dedi.

Büyük başarılar kazanacak

Kenan Sofuoğlu önceki gün Aqua Florya AVM’deydi. Sofuoğlu, 4 yaşındaki oğlu Zayn’ın spor arabayla gösterdiği performansın gündem olmasıyla ilgili “Çok hevesli. Biz de gereken tüm tedbirleri alarak imkan sağlıyoruz. İleride büyük başarılara imza atacağına inanıyorum” açıklamasını yaptı.

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