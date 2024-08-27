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Eski sevgililer İrem Derici ile Atakan Işıktutan bir yıl sonra karşı karşıya

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#İrem Derici#Atakan Işıktutan#Ex Aşkım
Eski sevgililer İrem Derici ile Atakan Işıktutan bir yıl sonra karşı karşıya
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2024 08:07

İrem Derici’yle Atakan Işıktutan’ın yolları İzmir’de kesişti. Derici, konserine gelen eski aşkını “Hoş geldin, keşke hiç gitmeseydin” diyerek selamladı, Işıktutan şarkıcıya öpücükle karşılık verdi. İkili sosyal medyada yeniden takipleşmeye başladı.

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ALTINDA BİR ŞEY ARAMAYIN

İrem Derici geçen akşam İzmir’de dinleyicileriyle buluştu. Aya Yeni Foça’da sahneye çıkan ünlü popçuyu dinlemeye gelenler arasında eski sevgilisi Atakan Işıktutan da vardı. Sahne öncesi soruları yanıtlayan Derici, “Atakan’la güzel ayrıldık. Altında bir şey aramayın. 1 sene sonra ilk kez göreceğim” dedi.

Eski sevgililer İrem Derici ile Atakan Işıktutan bir yıl sonra karşı karşıya

BANA HİÇBİR ŞEY ETMEDİ

İrem Derici konser sırasında sahneden Atakan Işıktutan’ı “Ex Aşkım Bana Neler Ettin” şarkısını mırıldanarak selamladı. Ardından “Hiçbir şey etmedi. Hoş geldin, keşke hiç gitmeseydin” diyen Derici, eski aşkına “Gençleşiyor, sinirim bozuluyor” diye takıldı. Işıktutan öpücük yollayarak karşılık verdi. İkili Instagram’da yeniden takipleşmeye başladı.

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Eski sevgililer İrem Derici ile Atakan Işıktutan bir yıl sonra karşı karşıya

8 ay süren ilişkileri geçen yılın eylül ayında sona eren İrem Derici ve Atakan Işıktutan, ayrılık sonrası ilk kez bir araya geldi.

 

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#İrem Derici#Atakan Işıktutan#Ex Aşkım

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