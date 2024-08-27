Eski sevgililer İrem Derici ile Atakan Işıktutan bir yıl sonra karşı karşıya

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ALTINDA BİR ŞEY ARAMAYIN

İrem Derici geçen akşam İzmir’de dinleyicileriyle buluştu. Aya Yeni Foça’da sahneye çıkan ünlü popçuyu dinlemeye gelenler arasında eski sevgilisi Atakan Işıktutan da vardı. Sahne öncesi soruları yanıtlayan Derici, “Atakan’la güzel ayrıldık. Altında bir şey aramayın. 1 sene sonra ilk kez göreceğim” dedi.

BANA HİÇBİR ŞEY ETMEDİ

İrem Derici konser sırasında sahneden Atakan Işıktutan’ı “Ex Aşkım Bana Neler Ettin” şarkısını mırıldanarak selamladı. Ardından “Hiçbir şey etmedi. Hoş geldin, keşke hiç gitmeseydin” diyen Derici, eski aşkına “Gençleşiyor, sinirim bozuluyor” diye takıldı. Işıktutan öpücük yollayarak karşılık verdi. İkili Instagram’da yeniden takipleşmeye başladı.

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