Eski sevgili Danla Bilic'in kabusu oldu

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Sosyal medya fenomeni Danla Bilic’in başı, eski sevgilisi jokey Berk Çetin’le dertte. Geçen ocak ayında sona eren ilişkilerinin ardından Bilic’in Çetin tarafından ısrarlı takip, fiziksel şiddet, ev ve iş yeri baskınları gibi ciddi tehditlere maruz kaldığı öne sürüldü.

KURYE KILIĞINDA EVİNE GİTTİ ŞOFÖRÜNÜ DARP ETTİ

İddiaya göre; Berk Çetin ayrıldıktan sonra defalarca iletişim kurmaya çalışarak Danla Bilic’i hem telefonla hem de çevresi aracılığıyla rahatsız etti. Ayrıca kurye kılığında evine gidip kapısını zorladı, aracını takip ederek şoförünü darp etti, Bilic’e de fiziki saldırılarda bulundu. Bilic, bu olayların ardından eski sevgilisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.

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BİNİCİLİK KULÜBÜNDE YANINA GİDİP YUMRUKLADI

Berk Çetin’in uzaklaştırma kararı sonrası Atlı Spor Kulübü’nde Danla Bilic’i yumrukladığı öne sürüldü. Son olarak genç jokeyin Danla Bilic’in Arnavutköy’de bulunan işyerine giderek bir kez daha kararı ihlal ettiği ve polis gelmeden olay yerinden uzaklaştığı iddia edildi. Bilic’in kamera kayıtlarıyla savcılığa başvurduğu ve daha ağır tedbirlerin uygulanmasını talep ettiği öğrenildi.

SEVGİM ONA FAZLA GELDİ

YouTube programında geçmiş ilişkilerinden bahseden Danla Bilic, “O kadar fazla sevilmemiş ki ve ben onu o kadar çok sevmişim ki, ona fazla geldi” demişti. Yaşanan olayların ardından Bilic’in söz ettiği kişinin Berk Çetin olduğu öne sürüldü.