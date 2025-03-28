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Eski sevgili Danla Bilic'in kabusu oldu

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#Danla Bilic#Berk Çetin#Jokey Berk Çetin
Eski sevgili Danla Bilicin kabusu oldu
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2025 08:08

Danla Bilic, taciz iddiasıyla hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı eski sevgilisi Berk Çetin’i bir kez daha savcılığa şikâyet etti. Ünlü sosyal medya fenomeni, Çetin’in karara uymayarak ısrarlı takibini sürdürdüğünü ve kendisini yumrukladığını öne sürdü.

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Sosyal medya fenomeni Danla Bilic’in başı, eski sevgilisi jokey Berk Çetin’le dertte. Geçen ocak ayında sona eren ilişkilerinin ardından Bilic’in Çetin tarafından ısrarlı takip, fiziksel şiddet, ev ve iş yeri baskınları gibi ciddi tehditlere maruz kaldığı öne sürüldü.

Eski sevgili Danla Bilicin kabusu oldu

KURYE KILIĞINDA EVİNE GİTTİ ŞOFÖRÜNÜ DARP ETTİ

İddiaya göre; Berk Çetin ayrıldıktan sonra defalarca iletişim kurmaya çalışarak Danla Bilic’i hem telefonla hem de çevresi aracılığıyla rahatsız etti. Ayrıca kurye kılığında evine gidip kapısını zorladı, aracını takip ederek şoförünü darp etti, Bilic’e de fiziki saldırılarda bulundu. Bilic, bu olayların ardından eski sevgilisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.

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Eski sevgili Danla Bilicin kabusu oldu

BİNİCİLİK KULÜBÜNDE YANINA GİDİP YUMRUKLADI

Berk Çetin’in uzaklaştırma kararı sonrası Atlı Spor Kulübü’nde Danla Bilic’i yumrukladığı öne sürüldü. Son olarak genç jokeyin Danla Bilic’in Arnavutköy’de bulunan işyerine giderek bir kez daha kararı ihlal ettiği ve polis gelmeden olay yerinden uzaklaştığı iddia edildi. Bilic’in kamera kayıtlarıyla savcılığa başvurduğu ve daha ağır tedbirlerin uygulanmasını talep ettiği öğrenildi.

Eski sevgili Danla Bilicin kabusu oldu

SEVGİM ONA FAZLA GELDİ

YouTube programında geçmiş ilişkilerinden bahseden Danla Bilic, “O kadar fazla sevilmemiş ki ve ben onu o kadar çok sevmişim ki, ona fazla geldi” demişti. Yaşanan olayların ardından Bilic’in söz ettiği kişinin Berk Çetin olduğu öne sürüldü.

 

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#Danla Bilic#Berk Çetin#Jokey Berk Çetin

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