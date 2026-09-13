Eski kafa müzisyenleriz ama çağa ayak uyduruyoruz

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

◊ “Veda” tekliniz çıktı. Siz aslında albüm grubusunuz ama single ile ilerliyorsunuz...

- Özer Arkun: Öyleydik de son dönemde aklımızı çeldiler bizim. (Gülüyor) Aslında biz eski kafa müzisyenleriz, albüm çıkarmayı seviyoruz. Ama artık bu işlerin böyle yürümediğini, algoritmanın farklı çalıştığını anladık.

◊ Single yapmak, müzikal anlamda tatmin edici oluyor mu?

- Özer Arkun: Çağa ayak uyduruyoruz. Tatmin etmesine bakmıyoruz. Onun bize ne kazandırdığına, ne kadar geri dönüşü olduğuna bakıyoruz. Nasıl ki müzikte eski şekilde kayıtlar yapmıyorsak, bu noktada da bir bilene teslim olmak lazım.

- Eralp Görgün: Eskiden albümler dinleniyordu. Artık dinlenmiyor. Dinleyici tek şarkı seçiyor. O yüzden birçok şarkı heba oluyor. Biz de albümlerimizde değer verdiğimiz şarkıların bazılarını duyuramadık, sonrasında single’a dönmeye karar verdik.

Haberin Devamı

CİKLET DEĞİL, ÖMÜRLÜK ŞARKILAR

◊ “Biz ciklet şarkılar yapmıyoruz” demişsiniz. Ne demek istediniz?

- Özer Arkun: Bazı şarkılar vardır, o dönem çok sevilir ama 1 sene sonra kimse hatırlamaz. Ciklet gibi çiğnersiniz, şekeri bittiği zaman çöpe atarsınız. Biz ömürlük şarkılar yapmak istiyoruz. 10 sene sonra da dinlendiğinde aynı keyfi, aynı hazzı versin istiyoruz.

◊ Yapay zekâyla üretilen şarkıları sevmiyorsunuz sanırım...

- Özer Arkun: Yok, hiç işimiz olmaz. Tabii ki teknolojiden faydalanıyoruz, yapay zekâyla müzik yapanlara da saygı duyuyoruz ama onu alıp da ana kayıt olarak bize gönderenlere olumsuz yanıt veriyoruz. Müzikten anlamayan birisinin yapay zekâ şarkısından ne hayır gelir? Canlı enstrüman yok, ruh yok...

◊ Başka katı kurallarınız var mı?

- Özer Arkun: Kimsenin emeğini çalmayız. En büyük kural, insanların emeklerinin karşılığının olması. Birilerinin şarkısını gizli gizli alıp paylaşanlar var.

- Eralp Görgün: Müziğin zaten katı kuralları var. Armoni var, melodi, ritim var... Müziğin eğitiminden geçtiğimiz için, o kurallara uyuyoruz biz.

Haberin Devamı

◊ 15 yıldır Rubato olarak birlikte müzik yapıyorsunuz. Siz aranızdaki güçlü kimyayı neye bağlıyorsunuz?

- Özer Arkun: Öncelikle birbirimizi çok seviyor, saygı duyuyoruz. En büyük hadisemiz bu bizim. Özür dilemesini de biliyoruz.

- Eralp Görgün: Gençler bir anda şöhreti yakalayınca karmaşa yaşıyorlar. Ego savaşları oluyor. Şansımız bu grubu olgunluk dönemimizde kurmamız oldu.

- Özer Arkun: 40 yaşındaydım ben. Birçok süreçten geçmiş olarak bu grubu kurduk. Göksun’la zaten Sezen Aksu’nun orkestrasında yıllarca çaldık. Eralp de çok sayıda müzisyenle çalıştı. Biz bu grubu olgunluk döneminin getirmiş olduğu avantajları kullanarak ayakta tutuyoruz. Ego savaşı olsa olmaz.

Haberin Devamı

- Eralp Görgün: Bazen “Özer Abi’ye olan ilgiyi hiç kıskanmıyor musunuz?” diye soruyorlar. Biz grubu kurmadan önce Özer Abi bizim için zaten stardı. O yüzden kıskançlık tabii ki olmadı.

- Özer Arkun: Ben “Bana şarkı söyletmeyin” dedim ama onların zoruyla şarkıcı oldum. Hiç öyle bir amacım yoktu. İlk yaptığımız albümde çoğu şarkı enstrümantal zaten.

- Göksun Çavdar: Bizim zorumuzla değil, halkın zoruyla diyelim. Çünkü Özer Abi ilk albümde söylediği türküyle çok sevildi.

- Özer Arkun: Ben idealist bir adamım. Yaptığım işte de hep en iyi yerlerde oldum. Bugün Carnegie Hall’de, Sony Center’da, Royal Albert Hall’de kaç kişi konser vermiştir? Şükürler olsun, hep iyi yerlerde yaptık işimizi. Bundan dolayı da şarkıcılığı hep bir kenarda tuttum, belki 40’tan sonra diyordum hep. Öyle de oldu. Mesela Sezen Hanım’la çalışırken de hep bana şarkı söyletirlerdi.

Haberin Devamı

SEZEN AKSU’DAN SAHNE DURUŞUNU ÖĞRENDİK

◊ Ne yorum yapıyordu Sezen Aksu?

- Özer Arkun: Seviyordu sesimi. Sahnede de şarkı söyletmişliği var bana.

◊ Sezen Aksu’nun sanatınıza veya bu gruba kattığı en büyük şey ne oldu?

- Özer Arkun: Sahnede duruş. İnsanları etkilemenin yolu sahnede duruşunuzdur. Minik Serçe dediğimiz kadın sahnede 5 metre gibi duruyor. Biz sahnede ona hayranlıkla bakarken bazen çalmayı unutuyorduk.

- Göksun Çavdar: Nefesini takip ediyorduk.

YAPAY ZEKÂYA KARŞI PATENT ÖNLEMİ ALACAĞIZ

◊ Sektöre ilişkin en büyük eleştiriniz nedir?

- Özer Arkun: Radyocuların yapay zekâ şarkılarını çalmaması gerekiyor. En kızdığım şey bu. Yıllarca ortak yol yürüdüğümüz insanlar, çok seviyoruz onları. Ama yapay zekâlı şarkıları çalmalarına çok sinir oluyorum. Hemen radyoyu kapatıyorum.

Haberin Devamı

- Eralp Görgün: Orada büyük bir emek hırsızlığı var.

- Özer Arkun: Sesimizin, sazımızın, sözümüzün, görüntümüzün, her şeyimizin patentini alıp oraya bir set çekmek istiyoruz.

◊ Bu şekilde önlenebilir mi?

- Özer Arkun: İlk etapta önlenemeyebilir. Ama nasıl ki MP3’leri zamanında herkes yapıyordu, daha sonra bir yaptırım getirildi kimse yapamadı, bu da zamanla öyle olacak. Bunu biz başlatırsak, arkamızdan gelecek insanlar sayesinde bir yaptırım uygulama şansımız olacaktır. Yapay zekâ şarkılarına ileride çok büyük telif problemleri çıkacak. Çok büyük cezalar gelecek.

YAPIMCILIĞIN ZAMANI GELMİŞTİ

◊ Kendi yapım şirketinizi kurdunuz. Neden böyle bir karar aldınız?



- Özer Arkun: Son iki şarkımızı kendi şirketimizden çıkardık. Biz aslında bu şirketi 2 sene önce kurmuştuk ama bir yapımcıyla çalıştığımız için anlaşmamızın süresinin bitmesini bekledik. Süre bitince de yapımcı belgemizi aldık. Artık işlerimizi kendi şirketimizden çıkarıyor, kendi YouTube kanalımızda yayınlıyoruz. Çünkü artık zamanının geldiğini düşündük. Eski yapımcılarımıza sonsuz teşekkürler ama biz bundan sonrası için kararlarımızı kendimiz almak istiyoruz.

KONSER ÖNCESİ BİR ARAYA GELİP DUA EDİYORUZ

◊ Kuliste konser öncesi ekip nasıl oluyor?

- Eralp Görgün: Ritüellerimiz var. Bir araya gelip dua ediyoruz her konser öncesinde.

- Özer Arkun: Ben bir de sesimi açarım.

◊ Özer Bey, bir konserinizde kızınız Nezahat Leyla ile şarkı söylediniz. Bir düet gelmez mi?

- Özer Arkun: Kızım siyasal bilimler okudu. O müzik istiyor ama ona önce bir kariyer yapmasını söyledim. O konser günü de sürpriz yaptım, birden sahneye çağırınca heyecanlandı.

◊ Neden müziği ön planda tutmasını istemediniz?

- Özer Arkun: İstemedim, çünkü güzel bir kariyer yapma ihtimali çok yüksek. Bir de bir şeyler yapıp tutturmak bizim camiamızda o kadar zorlaştı ki. Çok yetenekli insanlar var, yerlerinde sayıyorlar. Biraz da şans gerekiyor bunun için. Kızımın en büyük şansı tabii ki biziz ama biz nereye kadar oluruz? O yüzden önce mesleki kariyerini yapmasını söyledim.