Eski eşten şoke eden sözler: Ben konuşursam yer yerinden oynar

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Murat Özdemir’in henüz evliyken ünlü şarkıcıyla aşk yaşamaya başladığı öne sürülmüş, Selin Kabaklı da “Eşiniz sizi Ebru Gündeş’le aldattı mı?” sorusuna “Ebru Abla umarım bana yaşattıklarını yaşamasın. Herkesin yolu açık olsun” diye yanıt vermişti.

“Söylemezsem Olmaz”a davet edilen Selin Kabaklı yayına katılmadı, ancak dün yayınlanan programa gönderdiği mesajda şu ifadeleri kullandı:

“Benim yayına çıkmaya ihtiyacım olsaydı, bunu 2 yıl önce yapardım. Sizlerden ricam, şu anda yaralı bir anne ve 5 yaşındaki yaralı bir kız çocuğunu unutmadan yorum yapmanız. Ben kandırılmış ve ihanete uğramış bir anneyim. Sessizliğimin tek sebebi kızımdır. Ben konuşursam yer yerinden oynar. Ama bunu yapmayacağım. Kızını düşünen ve koruyan bir anneyim. Kimsenin ahı kimsede kalmaz diyorum.”