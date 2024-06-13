Eski eşlerin büyük gururu! 'Oğlum müthiş bir ortalamayla mezun oldu'

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Ünlü şarkıcı yaşadığı gururu şu sözlerle anlattı;

"Bir çocuk vardı karnımda 17 yıl önce…

Sonra iki çocuk daha geldi 15 yıl önce…

Alnıma yazılan isimlerine kurban olduğum oğullarım…

Ömrümde bana yaşattıkları ilklere bir yenisi daha eklendi.

Mezun oldu Atlas’ım… Kep attı!

Okulumuz, yıllarımız, öğretmenlerimiz, anılarımız, sınavlar, ödevler, revir günleri, karneler ve mezuniyet.

Hem de müthiş bir not ortalamasıyla...

Teşekkür ederim değerli oğlum.

Bana, anneme, bize bu tarifsiz gururu yaşattın.

İki sene sonra Ares’im ve Güney’im in mezuniyetine kadar, ben bu rüyanın etkisinden çıkmam, çıkamam…"

HAYALLERİNE KAVUŞACAKSIN

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Eski manken Seçkin Piriler'in oğlu Hakan Tangöze ortaokulu bitirdi. Oğluna olan inancını dile getiren Piriler şu mesajı paylaştı;

"Sevgili oğlum, ortaokuldan mezuniyetinle birlikte bir dönemi geride bırakıyor ve yepyeni bir başlangıca adım atıyorsun. Bu süreçte gösterdiğin azim ve gayretinle gurur duyuyorum. Hayallerinin peşinden giderken karşına çıkan her zorluğu aşacak güce sahipsin. Seni her zaman destekleyecek ve sevgiyle yanında olacağım. Yeni yolculuğunda başarılar dilerim, seni çok seviyorum.” Hayallerine kavuşacağını biliyorum."

DUYGULANDIRAN MEZUNİYET

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı, ilkokulu bitiren kızları Melisa’nın mezuniyet törenine katıldı. Duygulanıp ağlayan Subaşı, fotoğraflarını “Biricik kızımızın 5’inci sınıf mezuniyeti” notuyla Instagram’da paylaştı.

SENİNLE GURUR DUYUYORUM KIZIM

Emine Ün, Emre Kınay ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Duru Kınay'ın liseyi bitirdiğini duyurdu. Büyük heyecan yaşayan ünlü isim yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

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"Öyle güzel öyle harika hisler içindeyim ki, hem duygusallığı hem de mutluluğu bir arada yaşıyorum.

Ne söylesem az kalacak biliyorum.

Seninle gurur duyuyorum benim canım kızım. Seni çok seviyorum.

Yepyeni başlangıçlar da, tüm güzellikler tüm iyilikler seninle olsun, yolun ve şansın hayat boyu açık olsun."

KIZIM AYŞE LİSEYİ BİTİRDİ

Hamdi Alkan’ın Canan Hoşgör’le evliliğinden olan küçük kızı Ayşe liseden mezun oldu. Ünlü oyuncu, kızıyla çektirdiği hatıra fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı: “Sevgili kızım Ayşe de bugün itibarıyla liseyi bitirdi. Seninle gurur duyuyorum kızım.”