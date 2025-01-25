Eski eşler yemekte buluştu... Elif Ada babasının kopyası

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Elif Ada, birlikte çektirdikleri fotoğrafları Instagram’da “Bodrum’un güzel havasında ailece çok güzel bir kahvaltı ettik” notuyla paylaştı. Sosyal medya kullanıcıları, 11 yaşındaki Elif Ada’yı babasına benzetti. Paylaşıma “Maşallah çok güzel”, “Gözleri babasına benziyor ama güzelliğini anneden almış”, “Babasının kopyası” şeklinde yorumlar yapıldı.

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

ÖRNEK AMCA

Alişan, 2021 yılında yaşamını yitiren kardeşi Selçuk Tektaş’ın kızları Eyşan ve Ceylan’la yakından ilgileniyor.

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Sık sık yeğenleriyle bir araya gelen şarkıcı, önceki gün de onları yemeğe çıkardı. Alişan, kızlarla fotoğrafını nazar boncuğu emojisiyle sosyal medyada paylaştı.

YENİ YENGE BENİM

Wanda Nara’yla boşanma süreci devam eden Mauro Icardi’nin yeni sevgilisi China Suarez sürpriz bir paylaşım yaptı.

Arjantinli oyuncu China Suarez, Gala-tasaray formasıyla verdiği pozu Simge Sağın’ın seslendirdiği, Icardi’yle özdeşleşen “Aşkın Olayım” şarkısı eşliğinde paylaştı. Bu paylaşım, Suarez’in “Galatasaray’ın yeni yengesi benim” mesajını verdiği şeklinde yorumlandı.

ŞARKILARI BEN OKUYACAĞIM

Barış Manço’nun hayatını konu alacak filmde başrol oynamaya hazırlanan Ekin Koç, projede şarkıları kendisinin seslendireceğini söyledi.

Nişantaşı’nda görüntülenen oyuncu, “Önümde 6 ay var. Şarkıları ben okuyacağım. Çok güvenmiyorum kendime, o yüzden çalışmaya erken başladım” dedi. (Behlül AYDIN)

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ŞAMPİYON MELEKLER ANISINA

Başrollerini Nilay Deniz ve Ekin Mert Daymaz’ın paylaştığı “Masal” filminin galası, 29 Ocak’ta KKTC Girne Amerikan Üniversitesi’nde düzenlenecek.

Galanın geliri, 6 Şubat depreminde Adıyaman’da vefat eden Kıbrıslı öğrenciler anısına kurulan Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlanacak.

BURUN ETKİSİ

Kanal D’nin sevilen dizisi “İnci Taneleri” için kamera karşısına geçen Gafur Uzuner önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi.

Uzun yıllar boyunca farklı projelerde Karadenizli tiplemesine hayat veren oyuncu Gafur Uzuner, bu rolün üzerine yapıştığını söyledi: “Tipim Karadenizliye benziyor, burun da maşallah öyle. Bu ‘rolün üstüne yapışması’ meselesi oyuncu için tehlikeli bir durum. O yüzden uzun zamandır oynamam diyordum ama ‘İnci Taneleri’nden bir rol geldi. Yılmaz Erdoğan önemli bir kalem. Kıymetli bir teklifti, kabul ettim. Yine Karadenizliyi oynuyorum.” (Sayit DURMAZ)