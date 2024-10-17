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Aslı Üstünkaya ve eski eşi Volkan Ekinci tekrar mahkemelik oldu

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#Aslı Üstünkaya#Volkan Ekinci#İstanbul Aile Mahkemesi
Aslı Üstünkaya ve eski eşi Volkan Ekinci tekrar mahkemelik oldu
Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2024 08:04

Cemiyetin ünlü ismi Aslı Üstünkaya ve eski eşi işadamı Volkan Ekinci yeniden adliyelik oldu.

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12 yıl önce anlaşmalı olarak boşanan Üstünkaya ile Ekinci, bugün 14 ve 12 yaşlarında olan çocuklarının velayeti ve nafaka anlaşmazlığı konusunda daha önce de mahkemelik olmuştu.

Aslı Üstünkaya bir süre önce Volkan Ekinci’nin velayet hakkını kötüye kullanarak çocuklarını ve kendisini taciz ettiği, psikolojik baskı uyguladığı iddiasıyla İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurup korunma talebinde bulundu.

Dilekçede, “Volkan Ekinci çocukları izinsiz şekilde sürekli olarak evden almaya gelmektedir. Kendisi gelmediğinde yanında çalışanları ve annesini eve yollamakta, Aslı Üstünkaya’ya baskı uygulamaktadır” denildi.

Aslı Üstünkaya ve eski eşi Volkan Ekinci tekrar mahkemelik oldu

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Mahkeme, Ekinci’nin 3 ay süreyle Üstünkaya ile iki çocuğuna yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, bulundukları konuta veya işyerine yaklaşmamasına, iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi.

Aslı Üstünkaya ve eski eşi Volkan Ekinci tekrar mahkemelik oldu

HAYALİ TABLO ÇİZİYOR

İddiaları reddeden Volkan Ekinci, “Hayali bir tablo çiziyor” diyerek eski eşinin kendisine iftira attığını öne sürdü ve karara itiraz etti. Talebi kısmen kabul eden mahkeme, Ekinci aleyhine verilen “uzaklaştırma ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmeme” kararlarını kaldırdı. Mahkeme, “hakaret, şiddet tehdidi, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmama” kararının ise devamına hükmetti.

 

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#Aslı Üstünkaya#Volkan Ekinci#İstanbul Aile Mahkemesi

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