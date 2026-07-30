Eski eşler Emine Ün ile Emre Kınay tatilde

Tolga BOZDUMAN
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2026 07:00
Oyuncu Emre Kınay, eski eşi Emine Ün ve kızları Duru ile Bodrum Türkbükü’nde görüntülendi. Gün boyu plajda vakit geçiren üçlü, samimi halleriyle dikkat çekti.
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DENİZ KEYFİ YAPTILAR
Emre Kınay, 2009 yılında boşanan eski eşi Emine Ün ve kızları Duru, Bodrum Türkbükü’nde objektiflere yansıdı. Gün boyunca plajda vakit geçiren aile, sıcak havanın tadını denize girerek çıkardı.
Denizde uzun süre sohbet eden Kınay ile Ün’ün dostane tavırları dikkat çekti.KÖPEKLERİNİ DE İHMAL ETMEDİ
Deniz keyfinin ardından Emine Ün
, sudan çıkar çıkmaz köpekleriyle ilgilendi. Tatillerini ailece geçiren üçlü, uyumlu halleri ve objektiflere yansıyan keyifli anlarıyla beğeni topladı.