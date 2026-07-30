×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDASAĞLIKİLE LEZZETLİ TARİFLER
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Eski eşler Emine Ün ile Emre Kınay tatilde

Güncelleme Tarihi:

#Emine Ün#Emre Kınay#Duru Kınay
Eski eşler Emine Ün ile Emre Kınay tatilde
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2026 07:00

Oyuncu Emre Kınay, eski eşi Emine Ün ve kızları Duru ile Bodrum Türkbükü’nde görüntülendi. Gün boyu plajda vakit geçiren üçlü, samimi halleriyle dikkat çekti.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

DENİZ KEYFİ YAPTILAR

Emre Kınay, 2009 yılında boşanan eski eşi Emine Ün ve kızları Duru, Bodrum Türkbükü’nde objektiflere yansıdı. Gün boyunca plajda vakit geçiren aile, sıcak havanın tadını denize girerek çıkardı.

Eski eşler Emine Ün ile Emre Kınay tatilde

Denizde uzun süre sohbet eden Kınay ile Ün’ün dostane tavırları dikkat çekti.

Eski eşler Emine Ün ile Emre Kınay tatilde


KÖPEKLERİNİ DE İHMAL ETMEDİ

Deniz keyfinin ardından Emine Ün, sudan çıkar çıkmaz köpekleriyle ilgilendi. Tatillerini ailece geçiren üçlü, uyumlu halleri ve objektiflere yansıyan keyifli anlarıyla beğeni topladı.

Haberin Devamı

Eski eşler Emine Ün ile Emre Kınay tatilde


Haberle ilgili daha fazlası:
#Emine Ün#Emre Kınay#Duru Kınay

BAKMADAN GEÇME!