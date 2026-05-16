Eski eşler çocuklar için bir arada

SEYREK BULUŞMALAR

İki kez evlenip boşanan Hamdi Alkan ve Canan Hoşgör önceki gün Akmerkez’de görüntülendi. Zeynep ve Ayşe adlarında iki kızı bulunan Alkan ile Hoşgör, fotoğraflarını çeken muhabirlere çocukları için bir araya geldiklerini söyledi:

“Ayrı illerde yaşadığımız için seyrek de olsa bir araya geliyoruz, çocuklarla ilgili sohbet ediyoruz.”

URLA’DA OTEL AÇIYORUM

2024 yılında Yusuf Bakoğlu ile evlenen ve bir süredir Urla’da yaşayan Canan Hoşgör, “Küçük kızım babasının yanında, İstanbul’da okula devam ediyor. Onunla birazdan buluşacağız. Büyük kızım da Hollanda’da, o da yakında dönecek” dedi.

Son dönemde setlerden uzak kalan oyuncu, neler yaptığı sorulunca “Urla’da otel açacağız, onunla uğraşıyoruz. Bittiği zaman çok yoğun olacağım” diye konuştu.