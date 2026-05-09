Eski eşler cenazede buluştu

Haberin Devamı

87 yaşında hayatını kaybeden Taneri, Zincirlikuyu Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Aynı zamanda Kaya Çilingiroğlu’nun da dayısı olan sanatçı, “Seni Sevmek”, “Sen, Sen, Sen”, “Bir Zamanlar” gibi Türk pop müziğine birçok şarkı kazandırmıştı.

Cenazeye abla Gülümser Çilingiroğlu, Kaya Çilingiroğlu’nun eski eşleri Hülya Avşar ile Feraye Tanyolaç, çocukları Zehra Çilingiroğlu ile Hüseyin Kaya Çilingiroğlu, oyuncu Melisa Sözen, eski CHP milletvekili Akif Hamzaçebi gibi isimler de katıldı.

Haberin Devamı

Çilingiroğlu, “Çok düzgün bir insandı. Kanserdi, 4-5 senedir de uğraşıyordu. En son 15 gün önce görüştük. Evde tedavi görüyordu, sonra hastaneye yatırdılar. Daha sonra da vefat etti” dedi.