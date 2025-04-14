Eski eşler bir arada... Kariyer buluşması

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YEMEĞE ÇIKTILAR



2005 yılında evlenen ve 2011’de yollarını ayıran ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’le Tuğba Coşkun, önceki gün oğulları Ali Sadi’yle birlikte yemeğe çıktı.

Mehmet Ali Erbil, eski eşi ve oğluyla çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı.

GENÇLİĞİNİ ARATMIYOR



Mehmet Ali Erbil, fotoğrafa düştüğü “Kariyer buluşması” notuyla Ali Sadi’nin geleceğine ilişkin bir görüşme yaptıklarını dile getirdi. Bu paylaşımla birlikte Ali Sadi’nin son hali de ilgi odağı oldu. Babasının boyunu geçen Ali Sadi için “Koca delikanlı olmuş”, “Babasının gençliğini aratmıyor”, “Çok yakışıklı” şeklinde yorumlar yapıldı.

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