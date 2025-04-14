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Eski eşler bir arada... Kariyer buluşması

Güncelleme Tarihi:

#Mehmet Ali Erbil#Tuğba Coşkun#Ali Sadi Erbil
Eski eşler bir arada... Kariyer buluşması
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2025 08:17

Eski eşler Mehmet Ali Erbil ve Tuğba Coşkun, oğulları Ali Sadi için bir araya geldi.

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YEMEĞE ÇIKTILAR

2005 yılında evlenen ve 2011’de yollarını ayıran ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’le Tuğba Coşkun, önceki gün oğulları Ali Sadi’yle birlikte yemeğe çıktı.

Mehmet Ali Erbil, eski eşi ve oğluyla çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı.

Eski eşler bir arada... Kariyer buluşması

GENÇLİĞİNİ ARATMIYOR

Mehmet Ali Erbil, fotoğrafa düştüğü “Kariyer buluşması” notuyla Ali Sadi’nin geleceğine ilişkin bir görüşme yaptıklarını dile getirdi. Bu paylaşımla birlikte Ali Sadi’nin son hali de ilgi odağı oldu. Babasının boyunu geçen Ali Sadi için “Koca delikanlı olmuş”, “Babasının gençliğini aratmıyor”, “Çok yakışıklı” şeklinde yorumlar yapıldı.

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Eski eşler bir arada... Kariyer buluşması

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#Mehmet Ali Erbil#Tuğba Coşkun#Ali Sadi Erbil

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