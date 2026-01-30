Eski eşler barıştı mı? Bengü'den yanıt

Güncelleme Tarihi:
Bengü önceki gün Zorlu AVM’de görüntülendi. Şarkıcı, eski eşi Selim Selimoğlu’yla fotoğraf paylaşması üzerine çıkan ‘yeniden barıştılar’ haberlerine karşı şunları söyledi:
“O fotoğraf evde çekilmedi. Oğlumuzun sunumundaydık. Farklı hayatlarımız var ama çocukların özel hayatlarında yan yanayız. Eski eşim ve çocuklarımın babası her zaman kıymetli olacak. İki Selim yan yana gelince duygulandım ve içimden geldiği için kalp emojisi koydum.”
: “Blok3’u seviyorum, dinliyorum. Orada biat değil, gençlere şapka çıkaralım anlamındaydı o mesaj. Bütün yaz Demet’i dinledik. Dün Demet’le mesajlaştık. Demet kötü niyetli olan biri değil.”