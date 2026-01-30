×
Eski eşler barıştı mı? Bengü'den yanıt

Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2026 07:00

Bengü, eski eşi Selim Selimoğlu ile barışmadığını söyledi ve ekledi: “Farklı hayatlarımız var.”

Bengü önceki gün Zorlu AVM’de görüntülendi. Şarkıcı, eski eşi Selim Selimoğlu’yla fotoğraf paylaşması üzerine çıkan ‘yeniden barıştılar’ haberlerine karşı şunları söyledi:

“O fotoğraf evde çekilmedi. Oğlumuzun sunumundaydık. Farklı hayatlarımız var ama çocukların özel hayatlarında yan yanayız. Eski eşim ve çocuklarımın babası her zaman kıymetli olacak. İki Selim yan yana gelince duygulandım ve içimden geldiği için kalp emojisi koydum.”

BİAT MESAJI DEĞİL

Demet Akalın, Murat Boz’u Blok3’e destek verdiği için takipten çıkmıştı. Bengü, “Siz de Blok3 için, ‘Önüne eğilin! Daha iyisini yapın!’ yazdınız. Demet Akalın ile konuştunuz mu?” sorusuna şu yanıtı verdi

: “Blok3’u seviyorum, dinliyorum. Orada biat değil, gençlere şapka çıkaralım anlamındaydı o mesaj. Bütün yaz Demet’i dinledik. Dün Demet’le mesajlaştık. Demet kötü niyetli olan biri değil.” 

