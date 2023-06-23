Eski eşler arasında sular durulmuyor: Nafaka 175 bin TL olsun! Beni bankamatik gibi görüyor

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Çiftin bugün 13 yaşında olan kızlarının velayetini anneye veren mahkeme, Eskinazi’nin çocuğuna aylık 3 bin lira nafaka ile bakıcı maaşı ve özel sağlık sigortasını karşılamasına karar verdi.

Ayşe Tolga, nafakayı 60 kat arttırarak 175 bin liraya yükseltilmesi için geçen günlerde dava açtı.

Oyuncu, nafakanın hükmedildiği tarihten bu yana 10 yıl geçtiğini, çocuğunun büyüdüğünü ve doğal olarak ihtiyaçlarının da arttığını dilekçesinde belirtti.

Tolga ayrıca eski eşinin son zamanlarda kendisine karşı düşmanca his ve davranışlar içerisine girdiğini belirtti.

İddiaları reddeden Marsel Eskinazi ise karşı dava açtı.

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Eskinazi’nin avukatı, Ayşe Tolga’nın dış dünyaya kendisini iyilik elçisi olarak tanıtıp çocuğuna karşı sanki şahane bir ebeveynlik yapıyormuş gibi algı yarattığının anlattı:

“Ayşe Tolga, müvekkili evladının babası değil, bankamatik olarak görmüştür. Müvekkil, çocuğunun tüm ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Davanın reddini istiyoruz.”