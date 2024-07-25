Eski eşiyle karşılaşınca...

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Sanatçıyı izlemeye gelenler arasında, Enis Arıkan, Şebnem Bozoklu, Bülent Parlak, Elit Andaç Çam, Burcu Gönder, Didem Soydan, Ecem Özkaya ve Sümeyye Aydoğan gibi ünlü isimler de vardı.

Selamlaştık

Bülent Emrah Parlak gösteriyi sevgilisi Elit Andaç Çam’la izledi. Oyuncunun eski eşi Burcu Gönder de seyirciler arasındaydı. Gönder, sorular üzerine “Selamlaştık” dedi.

Beşiktaş’ın yeni yengesi

Mauro Icardi’den ayrılan Wanda Nara’nın ardından, futbol dünyasında yeni bir “yenge” konuşulmaya başladı. Beşiktaş’ın Lazio’dan transfer ettiği yeni golcüsü Ciro Immobile’nin eşi Jessica Melena, geçtiğimiz gün İstanbul’a geldi.

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Önceki gün Nişantaşı’ndaki bir mekâna giden çift, akşam saatlerinde de Boğaz manzaralı bir restoranda yemek yedi. Melena, gecede çektirdikleri fotoğrafı sosyal medyada “İstanbul’da ilk akşam yemeği” notuyla paylaştı.

‘Çocuklarımın annesi olacaksın’

2014’te evlenen çiftin tanışma hikâyesi sosyal medyada gündem oldu. Melena, bir restoranda tanıştığı futbolcunun niyetini en başında belli ettiğini açıklamış: “Tanıştıktan 3 gün sonra ‘Çocuklarımın annesi olacaksın’ diye mesaj attı.”

Alaçatı turu

Yaz aylarını Çeşme’deki evlerinde geçiren Gupse Özay ve Barış Arduç önceki gün Alaçatı’daydı. Dolaşmaya çıkan çift, yanlarına gelip fotoğraf çektirmek isteyen tatilcileri kırmadı, her biriyle ayrı ayrı poz verdi.

Çeşme'de tatilde

Manchester United’da forma giyen Altay Bayındır, yaz tatilini Çeşme’de geçiriyor.

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Futbolcu önceki gün arkadaşlarıyla geldiği The Beach of Momo’da görüntülendi. Uzun süre locasında güneşlenen Bayındır, ilerleyen saatlerde tek başına denize girdi. (Deniz BOY)