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Eski eşi ve kız kardeşi aşk mı yaşıyor? Emine Ün'den ihanet iddiasına cevap

#Emine Ün#Tolga Karakaş#Mine Ün
Eski eşi ve kız kardeşi aşk mı yaşıyor Emine Ünden ihanet iddiasına cevap

EMİNE Ün, 2012 yılında evlendiği Tolga Karakaş ile Nisan 2021’de boşanmıştı. Karakaş’ın, oyuncunun kız kardeşi Mine Ün ile aşk yaşamaya başladığı iddia edilmişti. Mine Ün’ün Karakaş’ın evine yerleştiği de öne sürülmüştü. Emine Ün’ün avukatı Eda Salman, iddialar üzerine sosyal medyada bir açıklama yayınladı.

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 İşte Emine Ün'ün bu iddialara cevabı:

Müvekkilimiz Tolga Mustafa Karakaş hakkında kamuoyuna yansıyan haksız suçlamalar ve ağır ithamlar içeren haberleri şaşkınlık ve üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Müvekkilimiz Tolga Mustafa Karakaş ve eski eşi Emine Ün, 1 yıl önce saygı ve hoşgörü sınırları içinde anlaşmalı olarak boşanmışlardır. Boşanmanın üzerinden 1 yılı aşkın süre geçmiş olmasına rağmen halen müvekkilimiz Tolga Mustafa Karakaş'ın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik haber ve paylaşımlar yapılmaktadır. Yapılan haber ve paylaşımların tamamı iftira niteliğinde olup, müvekkilimiz eski eşinin hem bir anne olması hem de bir kadın olması sebebiyle bu zamana kadar birçok duruma sessiz kalmıştır. Hiçbir platformda boşanma süreci ve nedenleri ile ilgili paylaşımda bulunmamıştır. Kamuoyuna yansıyan müvekkilimizin itibarını zedelemeye yönelik bu haber ve paylaşımlara karşılık tarafımızca açıklamada bulunma zarureti doğmuştur. Müvekkilimiz Tolga Mustafa Karakaş'a yönelik onur, şeref ve saygınlığını zedeleyici her türlü paylaşıma karşı ilgili yasal yollara başvuracağımızı kamuoyuna saygımızla bildirmekteyiz. (Av. Gülden Ünsal Bıyıkoğlu)

Eski eşi ve kız kardeşi aşk mı yaşıyor Emine Ünden ihanet iddiasına cevap


Üzüntüm daha da arttı

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Emine Ün, Tolga Karakaş ile 9 yıllık evliliğini geçtiğimiz nisan ayında noktaladı. Ün, iddialar üzerine “Üzüntüm daha da arttı” dedi.

Eski eşi ve kız kardeşi aşk mı yaşıyor Emine Ünden ihanet iddiasına cevap

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#Emine Ün#Tolga Karakaş#Mine Ün

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