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Eski eşi açıkladı! Soner Olgun’un sağlık durumu kritik...

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#Soner Olgun#Özlem Koldaş#Soner Olgun Sağlık Durumu
Eski eşi açıkladı Soner Olgun’un sağlık durumu kritik...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2026 12:08

Bir süredir pankreas kanseri tedavisi gören 67 yaşındaki sanatçı Soner Olgun, yüksek ateş nedeniyle kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı. Bilinci açık olan Olgun, “Beni evime götürün” isteğinde bulundu. Doktorların değerlendirmesi ve ailesinin onayıyla yoğun bakımdan çıkarılan ünlü sanatçı, gerekli tıbbi koşulların oluşturulduğu evine götürüldü.

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Yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Soner Olgun’un sağlık durumuyla ilgili üzen gelişme yaşandı. “İyi Bayramlar Türkiye” ve “Sevda Diye Bir Kuş” gibi şarkılarıyla tanınan 67 yaşındaki sanatçı, bir süredir pankreas kanseri nedeniyle tedavi görüyordu.

Olgun, 30 Ağustos’ta yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun ağırlaşması üzerine 1 Eylül’de yoğun bakıma alınan sanatçının bilincinin açık olduğu öğrenildi.

Eski eşi açıkladı Soner Olgun’un sağlık durumu kritik...

Kızını görünce “Beni buradan çıkarın” dedi

Soner Olgun’un tedavi sürecinde en büyük destekçilerinden biri eski eşi Özlem Koldaş oldu. Boşanmalarına rağmen bağlarını sürdüren ve sahne çalışmalarında da birlikte yer alan Koldaş, sanatçının son durumuyla ilgili açıklama yaptı.

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Koldaş, yoğun bakımda kızının Olgun’u görmesine izin verildiğini belirterek, sanatçının kızına ilk olarak “Beni buradan çıkarın” dediğini aktardı.

Doktorların değerlendirmesi ve kızlarının imzasıyla Olgun’un yoğun bakımdan normal odaya geçirilmesi sağlandı.

“Beni evime götürün”

Normal odaya alındıktan iki gün sonra Soner Olgun’un tek isteğinin evine dönmek olduğunu belirten Özlem Koldaş, sanatçının “Beni evime götürün” dediğini aktardı.

Olgun’un bu isteğinin yerine getirildiğini söyleyen Koldaş, sanatçının evinde ihtiyaç duyabileceği tüm tıbbi koşulların hazırlandığını açıkladı.

Eski eşi açıkladı Soner Olgun’un sağlık durumu kritik...

Evinde tedavisi sürüyor

Soner Olgun’un şu anda kendi evinde olduğu ve 24 saat hemşire gözetiminde bulunduğu belirtildi. Koldaş’ın da sanatçının yanında olduğu, ailesi ve sevdiklerinin kendisini yalnız bırakmadığı ifade edildi.

Olgun’un sağlık durumunun kritik olduğunu vurgulayan Koldaş, ziyaretleri sanatçıyı yormamak amacıyla sınırlı tuttuklarını belirtti.

Koldaş, “Şu anda kendi evinde… Olmak istediği yerde, sevdiklerinin arasında. Onun istediği yerde olmasını sağlayabilmiş olmak benim için çok kıymetli. Evet, durumu çok kritik. Ama şu an bizim için en önemli şey onun huzuru, konforu ve sevgiyi hissetmesi” ifadelerini kullandı.

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Özlem Koldaş ayrıca Soner Olgun’un sevenlerinden dua ve güzel dileklerini eksik etmemelerini istedi.

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#Soner Olgun#Özlem Koldaş#Soner Olgun Sağlık Durumu

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