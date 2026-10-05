Eski eşe ağır suçlamalar... Evlilik bitti, kavga devam ediyor!

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Duran’ın açtığı çekişmeli boşanma davasında mahkeme kararını verdi. Mahkeme, Güzide Duran’ın aylık 50 bin lira nafaka almasına hükmederken, çiftin iki çocuğunun velayetini babaya verdi.

Güzide Duran’dan dikkat çeken paylaşım

Boşanmanın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Güzide Duran, eski eşine yönelik sert ifadeler kullandı. Çocuklarıyla ilgili yaşadığı sürece tepki gösteren Duran, şu ifadeleri kullandı:

“Bir anneyi evlatlarından koparıp, çocuklarının zihninde annelerini kötüleyip sonra ‘mutlu baba’ pozları vermek...

Bunun adını ben koymayacağım. Vicdanı olan zaten koyar. İki yıldır kızımın, bir yıldır oğlumun hasretiyle sınanıyorum.

Yıllarca evladım gibi emek verdiğim insanların vefasızlığını da gördüm. Ama artık tek bir sözüm var: Beni evlatlarımla sınayanı Allah da vicdanıyla sınasın.”

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“Gerçekler ortaya çıkar”

Duran, paylaşımının devamında çocuklarından ayrı geçirdiği günlere de değinerek, “Çocuklarımın benden çalınan her gününü, döktüğüm her gözyaşını, yaşadığım her gecenin hesabını Allah’a havale ediyorum” dedi.

Eski manken, sözlerini “Çünkü çocuklar büyür, gerçekler ortaya çıkar. Ve kul unutur belki... Ama Allah unutmaz!” ifadeleriyle tamamladı.

Güzide Duran 2 yıl süren boşanmanın ardından şu açıklamayı yapmıştı:

“Uzun ve yıpratıcı bir sürecin ardından evliliğim sona ermiştir. Herkesin gördüğü kadarının ötesinde görünmeyen bir hikâye her zaman vardır. Çocuklarıma olan sevgim ve özlemim tarifsiz. Onlara kavuşacağım günlere olan inancım tam. En başından beri asla hiçbir şey istemedim. Derdim hiç para olmadı. Çocukların velayeti babada çünkü yurtdışında okudukları için düzenlerini bozmak istemedim.”