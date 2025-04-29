Eski eltiye şiddet suçlaması.... 'Sizin de evinizi, yurdunuzu kurşunlatırım'

Haberin Devamı

Şarkıcı Seda Önder, kendisini darp ettiği, hakaret ve tehditlerde bulunduğu iddiasıyla kayınbiraderinin eski eşi Sevim Sapan hakkında suç duyurusunda bulundu.

Savcılığa sunulan dilekçede; iş insanı Selim Sapan ile Seda Önder’in eşi İhsan Sapan’ın kardeş olduğu belirtildi.

Sevim Sapan

İddiaya göre; Sevim Sapan, boşanma aşamasında olduğu eşi Selim Sapan ile ailesine karşı husumet besliyordu.

Seda Önder kayınvalidesinin Büyükçekmece’deki villasında olduğu sırada Sevim Sapan’la karşılaştı.

Site girişinde Seda Önder ile eltisi Bennur Sapan’ı gören Sevim Sapan, “Sizin de evinizi, yurdunuzu kurşunlatırım” dedi.

Haberin Devamı

Önder’in avukatları, savcılığa sundukları dilekçede özetle şu ifadelere yer verdi:

“Sevim Sapan, müvekkile ve eltisi Bennur Sapan’a saldırmış, tekme, tokat, yumruk atarak darp etmiştir. Sevim Sapan, sosyal medyada da müvekkil aleyhine paylaşımlarda bulunmuştur. Sevim Sapan hakkında soruşturma başlatılarak dava açılmasını talep ediyoruz.”