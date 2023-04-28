Eski Avşar Sineması sanat merkezi oldu

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İstanbul ve Bakırköy, yeni bir kültür sanat merkezine kavuştu. House Of Performance, eski Avşar Sineması’nın yerinde açıldı.

Açılışa Özge Borak, Nilgün Belgün, Şenay Gürler-Semih Saygıner, Açelya Akkoyun, Akasya Aslıtürkmen, Ümit Kantarcılar, Tamer Levent gibi çok sayıda ünlü isim katıldı.

Sunuculuğunu Özge Ulusoy’un yaptığı açılış davetinde yatırımcı, yönetim kurulu başkanı Harun Türk, yönetim kurulu üyeleri Hakan Haksun ve Bosna Altın, genel sanat yönetmeni Özen Yula, açılış konuşmalarından sonra konuklara mekânla ilgili bilgiler verdi.

Sanat merkezinde yıl boyunca tiyatro oyunları ve konserlerin yanında Türkiye’nin önde gelen sanatçılarının yön vereceği atölyeler, oyunculuk, yazarlık ve çağdaş medya araçları üzerine çeşitli eğitimler yer alacak.

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Açılışa katılan Gonca Vuslateri, “Çok önemli bir gün, tiyatro artık daha çok insana ulaşacak” dedi. Nilgün Belgün de “Ben de 5 Mayıs’ta burada gösterimi sergileyeceğim” diye konuştu.