Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek Haberleri

Eski Avşar Sineması sanat merkezi oldu

Güncelleme Tarihi:

#Şenay Gürler#Özge Borak#Zuhal Olcay
Eski Avşar Sineması sanat merkezi oldu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2023 07:53

Bakırköy’de bulunan eski Avşar Sineması, House of Performance adıyla kültür sanat merkezi olarak kapılarını açtı. Açılış, Zuhal Olcay’ın performansıyla renklendi.

Haberin Devamı

İstanbul ve Bakırköy, yeni bir kültür sanat merkezine kavuştu. House Of Performance, eski Avşar Sineması’nın yerinde açıldı.

Açılışa Özge Borak, Nilgün Belgün, Şenay Gürler-Semih Saygıner, Açelya Akkoyun, Akasya Aslıtürkmen, Ümit Kantarcılar, Tamer Levent gibi çok sayıda ünlü isim katıldı.

Eski Avşar Sineması sanat merkezi oldu

Şenay Gürler-Semih Saygıner

Sunuculuğunu Özge Ulusoy’un yaptığı açılış davetinde yatırımcı, yönetim kurulu başkanı Harun Türk, yönetim kurulu üyeleri Hakan Haksun ve Bosna Altın, genel sanat yönetmeni Özen Yula, açılış konuşmalarından sonra konuklara mekânla ilgili bilgiler verdi.

Sanat merkezinde yıl boyunca tiyatro oyunları ve konserlerin yanında Türkiye’nin önde gelen sanatçılarının yön vereceği atölyeler, oyunculuk, yazarlık ve çağdaş medya araçları üzerine çeşitli eğitimler yer alacak.

Haberin Devamı

Açılışa katılan Gonca Vuslateri, “Çok önemli bir gün, tiyatro artık daha çok insana ulaşacak” dedi. Nilgün Belgün de “Ben de 5 Mayıs’ta burada gösterimi sergileyeceğim” diye konuştu.

Eski Avşar Sineması sanat merkezi oldu

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şenay Gürler#Özge Borak#Zuhal Olcay

BAKMADAN GEÇME!

Bilim kurgu değil gerçek... Ay köyü işte böyle kuruluyor Astronotların bir gün Ayda duvar örecek olması fikrine bayılıyorum

Bilim kurgu değil gerçek... 'Ay köyü' işte böyle kuruluyor! 'Astronotların bir gün Ay'da duvar örecek olması fikrine bayılıyorum'

#Uzay
Telefonunuz sizi dinliyor mu | ‘Ortak IP kullanan kişilerde aynı reklamların çıkması olası’

Telefonunuz sizi dinliyor mu? | ‘Ortak IP kullanan kişilerde aynı reklamların çıkması olası’

#Teknoloji
BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim neden hastalığımla hiç ilgilenmiyor

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim neden hastalığımla hiç ilgilenmiyor?

#Hastalık