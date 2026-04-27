×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA SAĞLIK İLE LEZZETLİ TARİFLER
HABERLERKelebek Haberleri

Eski Aleyna'yı ellerimle öldürdüm!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2026 07:56

Aleyna Tilki, kariyerinin 10’uncu yılında değişim kararı aldı: “Eski Aleyna’yı kendi ellerimle öldürdüm. Yeni bir Aleyna doğuyor!”

Haberin Devamı

12 HAZİRAN’DA TURNE BAŞLIYOR

Aleyna Tilki uzun aranın ardından Kıbrıs’ta müzikseverlerle buluştu. Önceki gece Lord’s Palace Hotel’de sahneye çıkan şarkıcı, konser öncesi bir araya geldiği basın mensuplarına hem kariyer yolculuğunu hem de geçirdiği değişimi anlattı.

Heyecanlı olduğunu dile getiren Tilki, “Uzun zamandır sahnelerde değildim. Yavaş yavaş konserlere başlıyorum. Aynı zamanda 10’uncu yılımı kutladığım bir dönem olacak” dedi. 12 Haziran’da turneye başlayacağını belirten şarkıcı, bilet satışlarının beklentisinin üzerinde olduğunu söyledi.

Haberin Devamı

ARTIK BASINA MALZEME VERMİYORUM

Kariyerinin 10’uncu yılında değişme kararı aldığını söyleyen Aleyna Tilki, “Eskiden benden beklenen şeyleri yapıyordum. Artık kimsenin benden duymayı beklediği şeyleri söylemiyorum. Basına malzeme de vermiyorum. Çünkü insanların artık başka yönlerimi konuşmasını istiyorum” dedi. Değişim sürecini “doğum sancısı” olarak tanımlayan şarkıcı, eski imajıyla bilinçli şekilde vedalaştığını ifade etti: “Eski Aleyna’yı kendi ellerimle öldürdüm. Yeni bir Aleyna doğurmaya çalışıyorum. Kariyerine bugün başlamış bir sanatçı gibi hissediyorum.”

DAHA USLU DAHA ÖZGÜR

Aleyna Tilki, daha önce müziğinden çok giyim tarzı ve açıklamalarıyla gündeme geldiğini ve bu durumdan rahatsızlık duyduğunu söyledi: “Şarkılarımdan çok ne giydiğim, ne söylediğim konuşuluyordu. Şimdi daha uslu ama daha özgürüm. Daha az yargılandığım bir dönemdeyim.”

 

