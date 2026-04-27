Eski Aleyna'yı ellerimle öldürdüm!

12 HAZİRAN’DA TURNE BAŞLIYOR



Aleyna Tilki uzun aranın ardından Kıbrıs’ta müzikseverlerle buluştu. Önceki gece Lord’s Palace Hotel’de sahneye çıkan şarkıcı, konser öncesi bir araya geldiği basın mensuplarına hem kariyer yolculuğunu hem de geçirdiği değişimi anlattı.

Heyecanlı olduğunu dile getiren Tilki, “Uzun zamandır sahnelerde değildim. Yavaş yavaş konserlere başlıyorum. Aynı zamanda 10’uncu yılımı kutladığım bir dönem olacak” dedi. 12 Haziran’da turneye başlayacağını belirten şarkıcı, bilet satışlarının beklentisinin üzerinde olduğunu söyledi.

ARTIK BASINA MALZEME VERMİYORUM



Kariyerinin 10’uncu yılında değişme kararı aldığını söyleyen Aleyna Tilki, “Eskiden benden beklenen şeyleri yapıyordum. Artık kimsenin benden duymayı beklediği şeyleri söylemiyorum. Basına malzeme de vermiyorum. Çünkü insanların artık başka yönlerimi konuşmasını istiyorum” dedi. Değişim sürecini “doğum sancısı” olarak tanımlayan şarkıcı, eski imajıyla bilinçli şekilde vedalaştığını ifade etti: “Eski Aleyna’yı kendi ellerimle öldürdüm. Yeni bir Aleyna doğurmaya çalışıyorum. Kariyerine bugün başlamış bir sanatçı gibi hissediyorum.”

DAHA USLU DAHA ÖZGÜR

Aleyna Tilki, daha önce müziğinden çok giyim tarzı ve açıklamalarıyla gündeme geldiğini ve bu durumdan rahatsızlık duyduğunu söyledi: “Şarkılarımdan çok ne giydiğim, ne söylediğim konuşuluyordu. Şimdi daha uslu ama daha özgürüm. Daha az yargılandığım bir dönemdeyim.”