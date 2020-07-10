Esin Moralıoğlu kimdir kaç yaşında ve hangi filmlerde oynadı?

Esin Moralıoğlu magazin gündeminde yer alması dolayısıyla araştırılan isim olmaya devam ediyor. Bir dönemin ünlü mankenlerinden olan Esin Moralıoğlu, 25 Ağustos 1969 yılında dünyaya geldi. Türk manken, fotomodel, dizi oyuncusu, sinema oyuncusu ve günümüzde modacıdır. 1989 yılında Venüs güzeli seçilen Moralıoğlu, bu yıl içerisinde mankenlik yaptıktan sonra, 1990 yılında başrolünü Kadir İnanır'ın oynadığı Tatar Ramazan ve 1992 yılında devam filmi Tatar Ramazan Sürgünde filmlerinde Zeynep karakterine hayat verdi. Ayrıca Özcan Deniz’in klibinde oynadı. Esin Moralıoğlu son yıllarda emlakçılık ile uğraşmaktadır. 2006 senesinde hayatını tekstilci İshak Cerit ile birleştirmiş 2010 senesinde ise boşanmışlardı.