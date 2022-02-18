Esin Maraşlıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında?

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Esin Maraşlıoğlu, 11 Şubat 1966 tarihinde İstanbul’ da doğmuştur.

Modacı ve manken olan Esin Maraşlıoğlu, bir giyim mağazası açmış daha sonra kapatmıştır. İlginç tasarımlarıyla, cesur ve

marjinal çizgisiyle adından sıkça söz ettirmiştir. Dönem dönem, bazı moda şekillerinin akımına öncülük etmiştir.



Evlilikleri :

1. Eşi : 1983 yılında 17 yaşında iken Musevi iş adamlarından Metin Mızraklı ile evlendi. Bu evlilikten Melisa (d.1984) adında bir kızı vardır.

2. Eşi : 17 Ağustos 1994 tarihinde komedyen Cem Özer ile evlendi. Bu evlilik 5 yıl sürmüştür.

Daha sonra güvenlik şirketi sahibi Yıldırım Memişoğlu, Beşiktaş eski başkanı Serdar Bilgili, iş adamı Melih Yılmaz ile New

York’ta evlendi. Ocak 2014 doğumlu Leon adında bir oğlu vardır.



