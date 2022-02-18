Esin Maraşlıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Sır gibi saklanan plan sızdı... Kâbus senaryosu gerçek olduSır gibi saklanan plan sızdı... Kâbus senaryosu gerçek oldu!#Rusya
İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç Elon Musk nereye koşuyorİddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç! Elon Musk nereye koşuyor?#Elon Musk
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı Bölge bölge sıralandıMeteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Bölge bölge sıralandı#Meteoroloji
16’lık bir genci ölüme götüren... İhmaller zinciri16’lık bir genci ölüme götüren... İhmaller zinciri#Sıla
Katilin ifadesine Hürriyet ulaştı: ‘Beni aldattığı için kavga ettik’Katilin ifadesine Hürriyet ulaştı: ‘Beni aldattığı için kavga ettik’#Sıla
Komşu felakete uyandı... Kaptan son emrini verdi: Gemiyi terk edinKomşu felakete uyandı... Kaptan son emrini verdi: Gemiyi terk edin#Yunanistan
Bakan açıkladı Doğal gaz desteği başvuruları bugün başlıyorBakan açıkladı! Doğal gaz desteği başvuruları bugün başlıyor#Doğal Gaz
Filmdeki ölümü gerçek oldu Yönetmen: ŞoktayızFilmdeki ölümü gerçek oldu! Yönetmen: Şoktayız#Antalya
30 yıldır böylesi görülmedi... Hayat durdu, ordu nöbete başladı30 yıldır böylesi görülmedi... Hayat durdu, ordu nöbete başladı!#İngiltere
Zeytinburnu’nda korkunç olay Okulda düşen çocuk hayatını kaybettiZeytinburnu’nda korkunç olay! Okulda düşen çocuk hayatını kaybetti#Istanbul
Dolandırıcılar sosyolojiyi Nilüfer Narlı Hoca’dan çok daha iyi biliyorlarDolandırıcılar sosyolojiyi Nilüfer Narlı Hoca’dan çok daha iyi biliyorlar#Nilüfer Narlı
Rusya uçak dolusu para getiriyorRusya uçak dolusu para getiriyor#Rusya
Galatasarayda yeni dönem Sensibile sonrası netleşti...Galatasaray'da yeni dönem! Sensibile sonrası netleşti...#Galatasaray
Arda Turandan 4 milyonluk jest Arabasını garsona ödünç verdiArda Turan'dan 4 milyonluk jest! Arabasını garsona ödünç verdi#Arda Turan
Reynmen: Kazanıyorum harcıyorumReynmen: Kazanıyorum harcıyorum#Reynmen
HABERLERKelebek Haberleri Hayat Haberleri

Esin Maraşlıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında?

#Esin Maraşlıoğlu#Esin Maraşlıoğlu Kimdir#Esin Maraşlıoğlu Nereli
Esin Maraşlıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında

Esin Maraşlıoğlu, özel hayatı ile dikkat çekim isimler arasında yer alıyor. Moda ve mankenlik kariyerine sahip olan Esin Maraşlıoğlu, evlilikleri ile de ön plana çıkmıştı. Bir dönem Cem Özer ve Serdar Bilgili ile evli kalan Esin Maraşlıoğlu, 2 çocuk sahibidir. Peki, Esin Maraşlıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı bilgiler

Haberin Devamı

Esin Maraşlıoğlu, 11 Şubat 1966 tarihinde İstanbul’ da doğmuştur.

Modacı ve manken olan Esin Maraşlıoğlu, bir giyim mağazası açmış daha sonra kapatmıştır. İlginç tasarımlarıyla, cesur ve
marjinal çizgisiyle adından sıkça söz ettirmiştir. Dönem dönem, bazı moda şekillerinin akımına öncülük etmiştir.

Evlilikleri :
1. Eşi : 1983 yılında 17 yaşında iken Musevi iş adamlarından Metin Mızraklı ile evlendi. Bu evlilikten Melisa (d.1984) adında bir kızı vardır.
2. Eşi : 17 Ağustos 1994 tarihinde komedyen Cem Özer ile evlendi. Bu evlilik 5 yıl sürmüştür.
Daha sonra güvenlik şirketi sahibi Yıldırım Memişoğlu, Beşiktaş eski başkanı Serdar Bilgili, iş adamı Melih Yılmaz ile New
York’ta evlendi. Ocak 2014 doğumlu Leon adında bir oğlu vardır.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Esin Maraşlıoğlu#Esin Maraşlıoğlu Kimdir#Esin Maraşlıoğlu Nereli

BAKMADAN GEÇME!

İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor

İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç! Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor?

#Elon Musk
Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’

Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’

#Gayrimenkul
Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor

İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç! Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor?

#Elon Musk
Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’

Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’

#Gayrimenkul
Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

#Sağlık