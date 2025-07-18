'Eşimle Kenan Doğulu konserinde tanıştık'

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Konseri izlemeye gelenler arasında Didem Balçın ve eşi Cem Aydın da vardı.

Balçın, “Eşimle Kenan Doğulu konserinde tanışmıştık. O yüzden bütün Kenan Doğulu konserlerine gideriz” dedi.

Kimisi hala sürüyor kimisi noktalandı ama onlar aşklarını gözler önünde yaşadı. Peki nasıl tanıştılar? İşte ünlülerin birbirinden ilginç tanışma hikayeleri...

Çift karantina günlerinde nikah masasına oturmuştu...

'Bizi annelerimiz tanıştırdı'

Sağlıklı yaşamanın sırlarına dair sert söylemleriyle adından söz ettiren profesör Canan Karatay bu defa şaşırttı. TRT1'de yayınlanan "Pelin Çift'le İyi Fikir" programına katılan Canan Karatay, canlı yayında eşine ilanıaşk etti.

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Bugüne kadar özel hayatına dair açıklama yapmayan profesör, "Eşime yanındayken bile hasret duyuyorum, bizi annelerimiz tanıştırdı" dedi.

İkinci gün evlilik teklifi

Yıl 1994... Mehmet Aslantuğ, Arzum Onan'a telefon açtı ve iş teklifinde bulundu. Onan bunu kabul edince de ertesi gün buluştular. Aslantuğ tanışmalarından iki gün sonra Onan'a evlenme teklif etti. Çift o günden bu yana iyi günde kötü günde birbirlerini hiç yalnız bırakmadı.

Mutlu evlilik 27 yıl sonra tek celsede boşandı.

Görmüş, beğenmiş...

Yasemin Özilhan ile eşinin tanışması da ilginç. Bir dönemin güzel oyuncusu tanışma hikâyelerini şöyle anlatmıştı...

" İzzet bir dönem işleri için Moskova’da yaşamış. Şirket, lojmanında küçük bir daire vermişler. Küçük de bir televizyonu varmış ve orada benim 3-4 bölüm yayımlanan ‘Aşk Oyunu’ dizimi izliyormuş. Karıncalı karıncalı... Beni görüp beğenmiş. Çevresine sormuş “Nasıl ulaşabilirim” diye, ortak tanıdık çıkmamış. Dizi kalkınca ben ‘Doktorlar’ kadrosuna girdim. İzzet de izin gününde İstanbul’a geliyor. Televizyon izlerlerken babası diyor ki “Oğlum bak bu ‘Doktorlar’ dizisi bizim hastanede çekiliyor.” İzzet bakıyor, beni görüyor. “Ben de bu kızı arıyordum” diyor. Ablası Türkan Abla hastanenin genel müdürü. Ertesi gün İzzet hastaneye geliyor ve tanışıyoruz. Mayıstan ağustosa kadar arada sırada görüştük, İzzet sete gelmeye devam etti ve birlikte olmaya ağustosta başladık."

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Yılbaşı yemeği aşkın başlangıcı

Gelelim Türkiye'nin bir başka ünlü çiftinin hikayesine. Beren Saat ile nasıl tanıştığını Kenan Doğulu katıldığı bir programda şöyle anlatmıştı:

"Benim evimdeki bir yılbaşı yemeğinde tanıştık. Ortak bir dostumuz sayesinde... Planlanmamış bir buluşmaydı. Beren'i beğenmemek mümkün değil. Hakkında ne zaman konuşulsa onu tanısan da tanımasan da insanı heyecanlandıran bir dünya duruşu var. Ama aklımda öyle bir şey yoktu. Tabii tanıdıktan sonra bambaşka... "

Aşk sette başladı

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan dizi setinde tanıştı ve aşkları magazin gündemine bomba gibi düştü.

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İkili birlikte rol aldıkları İlk Aşk dizisinin setinde birbirlerine aşık oldu. Çift, 2008 yılında evlendi. Şimdilerde kızları Su ile birlikte mutlu bir hayat sürdürüyorlar.

Beklemeye gerek yok

2001’de Miss Turkey güzellik yarışmasına katılan Sedef Avcı ve eşi model Kıvanç Kasabalı’yla bu yarışmada tanıştı.

Ama evlenme kararını hemen almadılar. Çift 4 yıllık bir beraberliğin ardından 2005'te nikah masasına oturdu.