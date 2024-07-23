×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Eşime 'başka hayat kur' dedim! Yine de bırakmadı beni...

Güncelleme Tarihi:

#Tanyeli#İlker Sünnili#Beyoğlu
Eşime başka hayat kur dedim Yine de bırakmadı beni...
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2024 08:45

Tanyeli ve İlker Sünnili evliliklerinin 11’inci yıldönümünü partiyle kutladı.

Haberin Devamı

Kanserle savaşan Tanyeli ile eşi İlker Sünnili, 11’inci evlilik yıldönümlerini önceki akşam Beyoğlu’ndaki Impera Otel’de yakın dostlarının katıldığı bir partiyle kutladı.

EŞİME ‘GİT’ DEDİM

“Bugün bizim için çok güzel bir gün” diyen Tanyeli, bir de itirafta bulundu: “Çok zorlu bir mücadele veriyoruz 1.5 yıldır. Yaşayan kadar yanında olanlar için de çok ağır bir süreç. Çok hırçınlaştım, çok öfkeli anlarım oldu. Bu süreçte birkaç kez eşime dedim ki; ‘Git kendi hayatını kur. Ben kendime katlanamıyorum, başkasının bana katlanması daha zor’. Ama gitmedi.”

Eşime başka hayat kur dedim Yine de bırakmadı beni...

ESKİ EŞİNİ KANSERDEN KAYBETTİ

Tanyeli, “İlker eski eşini de kanserden kaybetti. Çok talihsiz bir adam. Şimdi de bu süreci benimle yaşıyor, yine de bırakmadı beni. Ama ben güçlüyüm, atlatacağım” dedi.

Haberin Devamı

Eşime başka hayat kur dedim Yine de bırakmadı beni...

İlker Sünnili de konuşmasıyla Tanyeli’yi duygulandırdı: “Harika zamanlarımız da, zor zamanlarımız da oldu. Hayat bir şeklide devam ediyor. Zor bir süreç atlatıyoruz. Bugünler de geçecek. Ben yapmam gereken neyse onu yapıyorum.”

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tanyeli#İlker Sünnili#Beyoğlu

BAKMADAN GEÇME!