Eşime 'başka hayat kur' dedim! Yine de bırakmadı beni...

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Kanserle savaşan Tanyeli ile eşi İlker Sünnili, 11’inci evlilik yıldönümlerini önceki akşam Beyoğlu’ndaki Impera Otel’de yakın dostlarının katıldığı bir partiyle kutladı.

EŞİME ‘GİT’ DEDİM

“Bugün bizim için çok güzel bir gün” diyen Tanyeli, bir de itirafta bulundu: “Çok zorlu bir mücadele veriyoruz 1.5 yıldır. Yaşayan kadar yanında olanlar için de çok ağır bir süreç. Çok hırçınlaştım, çok öfkeli anlarım oldu. Bu süreçte birkaç kez eşime dedim ki; ‘Git kendi hayatını kur. Ben kendime katlanamıyorum, başkasının bana katlanması daha zor’. Ama gitmedi.”

ESKİ EŞİNİ KANSERDEN KAYBETTİ

Tanyeli, “İlker eski eşini de kanserden kaybetti. Çok talihsiz bir adam. Şimdi de bu süreci benimle yaşıyor, yine de bırakmadı beni. Ama ben güçlüyüm, atlatacağım” dedi.

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İlker Sünnili de konuşmasıyla Tanyeli’yi duygulandırdı: “Harika zamanlarımız da, zor zamanlarımız da oldu. Hayat bir şeklide devam ediyor. Zor bir süreç atlatıyoruz. Bugünler de geçecek. Ben yapmam gereken neyse onu yapıyorum.”