×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDASAĞLIKİLE LEZZETLİ TARİFLER
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Eşim kötü esprilerime bile gülüyor ama çocuklarım cringe olduğumu söylüyor

Güncelleme Tarihi:

#Alper Kul#Aylin Kontente#Cansu Kurtcu
Eşim kötü esprilerime bile gülüyor ama çocuklarım cringe olduğumu söylüyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2026 10:23

Alper Kul, Cansu Kurtcu’nun sunduğu “Cansu ile Birlikte Keyifli” programında samimi açıklamalarda bulundu. Aylin Kontente ile evli olan ünlü oyuncu, çocuklarını güldüremediğini söyledi: “Çocuklar hiç bana gülmüyor. 13 yaşındaki oğlum benim cringe (başkası adına utanmak )olduğumu söylüyor. Annesinin şakalarına gülüyor ama bana gülmüyor.”

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

BENİ CRINGE BULUYORLAR

Komedyen kimliğine rağmen çocuklarını güldürmekte zorlandığını söyleyen Alper Kul, “Ben çok gülerim. Aylin’e çok gülerim, çok komik bir insan. Bazen kötü şakalarıma bile gülüyor, çok hoşuma gidiyor. Ama çocuklar hiç bana gülmüyor. Beni çok cringe buluyorlar. 13 yaşındaki oğlum benim cringe olduğumu söylüyor. Annesinin şakalarına gülüyor ama bana gülmüyor” dedi.

Eşim kötü esprilerime bile gülüyor ama çocuklarım cringe olduğumu söylüyor

Eşi Aylin Kontente ile “Güldür Güldür” programında tanıştıklarını anlatan oyuncu, “Güldür Güldür hayatımı değiştiren proje. Aylin’le tanıştık, evlendik, iki çocuğumuz oldu. Çocuklarımız sette büyüdü” diye konuştu.

Eşim kötü esprilerime bile gülüyor ama çocuklarım cringe olduğumu söylüyor

Haberin Devamı

YAZMAK BENİM İÇİN TERAPİ

Duygularını ifade etmekte zorlandığını ve birkaç yıl önce psikolojik destek almaya başladığını açıklayan Kul, “Fatih’te doğdum büyüdüm, Esenler Otogarı’nda çalıştım. Çok ataerkil bir çevrede yetiştim. Duygularımı ifade edebilmekte zorlanırım. Birkaç yıl önce psikoloğa gitmeye başladım. Meğer ifade etmem gerekiyormuş. Ben yazdığım için dertler benden çıkıyormuş. Yazmak hem terapi oluyor hem de dert senden çıkıyor. Aslında kendi dertlerimi çözüyorum” ifadelerini kullandı. Çocuklarının geleceğine ilişkin de konuşan oyuncu, “Mutlu olacakları işi yapsınlar. Bu sektörde olacaklarsa gönlümden geçen yönetmenlik yapmaları. Ama önce iyi insan olsunlar” dedi.

Eşim kötü esprilerime bile gülüyor ama çocuklarım cringe olduğumu söylüyor

AYLİN BENİ ŞEKİLLENDİRİYOR 

Eşi Aylin Kontente’den ebeveynlik konusunda çok şey öğrendiğini söyleyen Alper Kul, “Aylin akademisyen gibi çalışıyor. İnsan psikolojisi ve çocuk pedagojisi üzerine o kadar çok kitap okuyor ki ona yetişmek için ben de okumaya gayret ediyorum. Beni besliyor, resmen şekillendiriyor. Doğru bir ebeveyn olabilmek için önce kendimi eğitiyorum. Bütün mesele çocuğa yük olmamak”
diye konuştu.

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Alper Kul#Aylin Kontente#Cansu Kurtcu

BAKMADAN GEÇME!