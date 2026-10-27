Eşim kötü esprilerime bile gülüyor ama çocuklarım cringe olduğumu söylüyor

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BENİ CRINGE BULUYORLAR

Komedyen kimliğine rağmen çocuklarını güldürmekte zorlandığını söyleyen Alper Kul, “Ben çok gülerim. Aylin’e çok gülerim, çok komik bir insan. Bazen kötü şakalarıma bile gülüyor, çok hoşuma gidiyor. Ama çocuklar hiç bana gülmüyor. Beni çok cringe buluyorlar. 13 yaşındaki oğlum benim cringe olduğumu söylüyor. Annesinin şakalarına gülüyor ama bana gülmüyor” dedi.

Eşi Aylin Kontente ile “Güldür Güldür” programında tanıştıklarını anlatan oyuncu, “Güldür Güldür hayatımı değiştiren proje. Aylin’le tanıştık, evlendik, iki çocuğumuz oldu. Çocuklarımız sette büyüdü” diye konuştu.

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YAZMAK BENİM İÇİN TERAPİ



Duygularını ifade etmekte zorlandığını ve birkaç yıl önce psikolojik destek almaya başladığını açıklayan Kul, “Fatih’te doğdum büyüdüm, Esenler Otogarı’nda çalıştım. Çok ataerkil bir çevrede yetiştim. Duygularımı ifade edebilmekte zorlanırım. Birkaç yıl önce psikoloğa gitmeye başladım. Meğer ifade etmem gerekiyormuş. Ben yazdığım için dertler benden çıkıyormuş. Yazmak hem terapi oluyor hem de dert senden çıkıyor. Aslında kendi dertlerimi çözüyorum” ifadelerini kullandı. Çocuklarının geleceğine ilişkin de konuşan oyuncu, “Mutlu olacakları işi yapsınlar. Bu sektörde olacaklarsa gönlümden geçen yönetmenlik yapmaları. Ama önce iyi insan olsunlar” dedi.

AYLİN BENİ ŞEKİLLENDİRİYOR

Eşi Aylin Kontente’den ebeveynlik konusunda çok şey öğrendiğini söyleyen Alper Kul, “Aylin akademisyen gibi çalışıyor. İnsan psikolojisi ve çocuk pedagojisi üzerine o kadar çok kitap okuyor ki ona yetişmek için ben de okumaya gayret ediyorum. Beni besliyor, resmen şekillendiriyor. Doğru bir ebeveyn olabilmek için önce kendimi eğitiyorum. Bütün mesele çocuğa yük olmamak”

diye konuştu.