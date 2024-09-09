Eşim ile barda tanıştık... Bana üç kez evlilik teklif etti!

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“Merve (Özgüle) ile gece kulübünde tanıştık. Birlikte dans ettik ama hiç konuşmadık. Sonra gitti. Bir daha bulamayacağım diye çok üzüldüm. Ertesi gün Kadıköy’de Yasemin Mori’nin konserine gittim, kafamı bir çevirdim Merve. Görür görmez yanına gidip ‘Bir daha seni kaybetmek istemiyorum’ dedim ve numarasını istedim. Bu kadar romantik bir tanışmanın ardından eşimin üç evlilik teklifini de reddettim. Bazıları çok saçmaydı. Şaka bir yana ben teklif etmek istediğimi söyledim.”

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

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Ayrılık acısı kısa sürdü

Mehmet Ali Erbil’le ayrıldıklarını açıklayan Gülseren Ceylan önceki gece Yeniköy’deydi. Ceylan, gittiği balık restoranından bir erkekle kol kola çıktı.

Muhabirlerin “Yanınızdaki yeni sevgiliniz mi?” sorusunu yanıtsız bırakan genç kadın, arkadaşıyla aynı araca binerek uzaklaştı. (Sayit DURMAZ)

Benim şarkılarım herkese açık

Altay önceki akşam Kıbrıs’taki Grand Sapphire Resort’te sahneye çıktı. Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen şarkıcıya “Türk müziğini şu anda nerede görüyorsunuz? Değiştirmek isteseydiniz, neyi değiştirirdiniz?” sorusu yöneltildi. Altay, “Hiçbir şeyi değiştirmezdim. Çünkü müzik zaten kendi yolunu buluyor. Camiaya yeni katılan arkadaşlarımız çok başarılı. Şarkıları bayılarak dinliyorum. Türk müziği son zamanlarda güzel kazanımlar elde etti” dedi. Sanatçı, şarkılarını genç meslektaşlarının yorumlayabileceğini de söyledi: “Benim şarkılarım herkese sınırsız açık. İsteyen istediği şarkıyı kullanabilir. İsterlerse rap, isterlerse rock tarzında okusunlar.” (Sayit DURMAZ)

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Hadise’nin âşığıyım

Murat Boz önceki akşam Kıbrıs’taki Chamada Prestige Hotel’de müzikseverlerle buluştu. Bu yıl İstanbul’da pek görünmeyen şarkıcı, konser öncesi bir araya geldiği muhabirlere İzmir’e taşınabileceğini söyledi: “Bu sene İzmir’de vakit geçirdim, işlerimi oradan yürüttüm. Belki ileride tamamen İzmir’e taşınırım.” Bir dönem fazla kilolarıyla gündeme gelen, son yıllarda ise formuna özen gösteren şarkıcı, konuyla ilgili soruya şu yanıtı verdi: “Yaklaşık 7-8 yıldır hayatımda tuz, şeker ve un yok. Tatlı ve ekmek hiç yemem.” Meslektaşı Hadise’nin oyunculuğa başlaması hakkında ne düşündüğü de sorulan Murat Boz şöyle konuştu: “Hadise her alanda başarılı. Ben de kendisiyle bir projede rol alırım. Hadise’nin âşığıyım, çok seviyorum. Bu işin de üstesinden geleceğine eminim.” (Sayit DURMAZ)

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