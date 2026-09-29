'Eşim ama ortağım değil' Mustafa Sandal 11 milyar TL ve Dubai iddialarını böyle savundu!

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında çok sayıda kişinin mal varlığına tedbir konulduğu bildirildi.

Tedbir kararı uygulanan isimler arasında borsacı Cihan Sütşurup’un kızı Melis Sütşurup Sandal’ın da bulunduğu belirtildi.



Sütşurup Sandal’ın tasfiye edilen fonlardan 11 milyar 126 milyon 528 bin 163 TL çektiği iddiası gündeme geldi.

Gözden Kaçmasın Mustafa Sandal ve eşi Melis Sütşurup'tan fon kriziyle ilgili açıklama Haberi görüntüle

Dikkat çeken Dubai ayrıntısı

Mustafa Sandal’ın da soruşturma başlamadan önce Dubai’den oturum izni almak için başvuruda bulunduğu yönünde iddialar ortaya atıldı. Bu iddialar üzerine Sandal, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Eşi Melis Sütşurup Sandal ve babası Cihan Sütşurup hakkında ortaya atılan iddiaların kendisiyle ilişkilendirilmesini eleştiren Sandal, “Melis ile karı koca olmak dışında maddi anlamda hiçbir ortak işimiz olmamıştır” ifadelerini kullandı.

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"Eşim Melis ve babası Cihan Sütşurup ile ilgili iddiaların şahsımla ilişkilendirilmesi haksızdır, kötü niyetlidir.

Melis ile karı koca olmak dışında maddi anlamda hiçbir ortak işimiz olmamıştır. Ben 32 yıldır müzik sektöründeyim ve müzikten başka hiçbir işim, uğraşım ve gelirim yoktur.

Dubai meselesi; Melis'in oğlu Dubai'de okuyor, dolayısıyla eş durumundan orada Dubai'de Golden Visa - oturum iznim var.

Benim geçen sene İngiltere'de Global Yetenek Vizesi aldığımı da tüm Türkiye zaten biliyor.

Şahsımla ilgili iftira ve hakaret içeren tüm haber ve yorumlarla ilgili avukatım gerekli hukuki takibi yapmaktadır."

“Benim alnım ak”

Mustafa Sandal, daha önce de eşinin adının fon soruşturmasında geçmesinin ardından yaptığı açıklamada, “Benim alnım ak!” demiş ve kendisinin herhangi bir fon alım-satım işlemi ya da organizasyonuna dahil olmadığını savunmuştu.

Sandal, 32 yıldır tek gelir kaynağının müzik olduğunu belirterek kendisinin ve eşinin mağdur olduğunu ifade etmişti.

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Son açıklamasında ise hakkında çıkan haber ve yorumlara tepki gösteren Sandal, iftira ve hakaret içerdiğini düşündüğü paylaşımlarla ilgili avukatının gerekli hukuki süreci yürüttüğünü söyledi.

Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup Sandal’ın avukatı da yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi.

'Bugün bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında, müvekkilimiz Sayın Melis Sandal’ın yurt dışına, özellikle Dubai’ye yüklü miktarda para gönderdiği ve tasfiye edilen fonlardan 11 milyar TL tutarında para çektiği yönünde gerçeği yansıtmayan haber ve paylaşımlar yayınlanmıştır. Kamuoyunun doğru bilgilenmesi amacıyla aşağıdaki hususları açıklama gereği duyuyoruz.

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Öncelikle ve açıkça belirtmek isteriz ki; müvekkilimizin tasfiye edilen fonlarda 11 milyar TL tutarında fon alım-satımı yaptığı, bu tutarda fon çıkışı gerçekleştirdiği veya 11 milyar TL para çektiği yönündeki iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.

Basında yer verilen 11 milyar TL’lik rakam, müvekkilimizin gerçek yatırım ve para hareketlerini yansıtmamaktadır. Müvekkilimizin gerçekleştirdiği tüm işlemler, ilgili banka ve aracı kurumlar nezdinde tarih ve tutarlarıyla kayıt altında olup, gerçek işlem geçmişi yetkili makamlar tarafından hiçbir tereddüde yer bırakmayacak şekilde tespit edilebilir durumdadır.

Müvekkilimizin fonlardan 11 milyar TL çekerek bu parayı Dubai’ye veya yurt dışındaki herhangi bir hesaba aktardığı yönündeki iddialar da tamamen gerçek dışıdır. Müvekkilimiz tarafından Dubai’ye veya başka bir ülkeye bu şekilde yüklü miktarda herhangi bir para transferi gerçekleştirilmemiştir.

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Müvekkilimizin Dubai’de bulunması ile söz konusu fon iddiaları arasında bağlantı kurulmaya çalışılması da gerçeği yansıtmamaktadır. Müvekkilimiz, çocuğunun eğitimi nedeniyle yurt dışında bulunmaktadır. Bu süreçte yurt dışına yaptığı ödemeler arasında bir konut alımına ilişkin sözleşmeye dayalı taksit ödemeleri bulunmakta olup, söz konusu ödemelerin tarih ve tutarları banka kayıtlarıyla sabittir ve yetkili makamlarca her zaman incelenebilir durumdadır.

Bir annenin, çocuğunun eğitimi için bulunduğu ülkede ailesine bir yuva kurma çabasının, konuyla hiçbir ilgisi bulunmayan iddialarla ilişkilendirilerek kamuoyu önünde itibarsızlaştırılmaya çalışılmasını kabul etmiyoruz.

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Ayrıca müvekkilimizin eşinin kamuoyunca tanınan bir kişi olması ve magazin gündeminde yer alması nedeniyle, müvekkilimiz üzerinden yanıltıcı bir algı oluşturulmasını ve kamuoyu gündeminin gerçeğe aykırı haberlerle meşgul edilmesini de kabul etmiyoruz.

Müvekkilimiz, yetkili makamlarla her türlü iş birliğine hazırdır. Tüm banka, aracı kurum ve yatırım işlemlerinin şeffaf biçimde incelenmesinden hiçbir çekincesi bulunmamaktadır.

Herhangi bir resmî belgeye veya doğrulanmış veriye dayanmaksızın müvekkilimizi 11 milyar TL para çekmek, bu parayı yurt dışına aktarmak veya Dubai’ye götürmek gibi gerçeğe aykırı iddialarla kamuoyu önünde itham eden kişi ve kuruluşlar hakkında; tekzip, erişimin engellenmesi, suç duyurusu ve tazminat talepleri dâhil olmak üzere gerekli tüm hukuki ve cezai yollara başvuracağımızı kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.'