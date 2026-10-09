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‘Eşi var’ uyarısı güldürdü! “Bergüzar hep var”

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#Halit Ergenç#Zerrin Tekindor#Bergüzar Korel
‘Eşi var’ uyarısı güldürdü “Bergüzar hep var”
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2026 07:36

Zorlu PSM’nin önceki akşam gerçekleşen sezon açılış partisinde renkli anlar yaşandı.

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Gecede sahne alan Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç ile Zerrin Tekindor’un başrollerini paylaştığı “Satıcının Ölümü” oyununu anons etti. Ergenç’le birlikte sahneye çıkan Tekindor, konuşma yaparken, eşini canlandıran oyuncunun sakalını sevdi.

‘Eşi var’ uyarısı güldürdü “Bergüzar hep var”

Bunun üzerine salondan “Ama Bergüzar var!” şeklinde esprili bir uyarı geldi. Korel “Estağfurullah canım” derken, Tekindor o söze “Bergüzar hep var” karşılığını verdi.

‘Eşi var’ uyarısı güldürdü “Bergüzar hep var”

Tiyatro para kazandırıyor

Engin Hepileri ve Beyza Şekerci, sezon açılışında birlikte objektiflere poz verdi. Aralık ayında prömiyer yapacak yeni oyunlarının hazırlıklarını sürdürdüklerini söyleyen Şekerci, “Bilet bulmakta ben bile zorlandım. Engin bir oyuna başlamadan yaklaşık bir yıl öncesinden hazırlanmaya başlıyor” dedi.

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‘Eşi var’ uyarısı güldürdü “Bergüzar hep var”

Hepileri, “Tiyatro para kazandırmıyor mu?” sorusuna şu yanıtı verdi: “İşinizi düzgün yaparsanız, planlamanızı düzgün yaparsanız tiyatro para kazandırıyor.”

EVET, ŞANSLI BİRİSİYİM

Birce Akalay, geceye yalnız katıldı. Akalay, sevgilisi Hakan Kurtaş’ın “Onu ilk gördüğümde âşık olmuştum” sözlerine şu karşılığı verdi: “Evet, şanslı birisiyim. O ilk günü hatırlıyorum. Onun bana bakışlarını da hatırlıyorum.”

‘Eşi var’ uyarısı güldürdü “Bergüzar hep var”

Annemle aynı sahnede olacağım

Fadik Sevin Atasoy, yeni sezon öncesi sanat dünyasına dair heyecanını paylaştı. Atasoy, yaklaşık bir yıl sonra annesiyle aynı sahneyi paylaşacağını açıkladı: “Bir yıl sonra annemle karşılıklı oynayacağımız güzel bir oyunumuz var. Ona hazırlanıyoruz.”

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‘Eşi var’ uyarısı güldürdü “Bergüzar hep var”

 

 

 

 

 

 

 

 

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#Halit Ergenç#Zerrin Tekindor#Bergüzar Korel

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