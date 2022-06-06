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Eşi söyledi Seda Sayan dans etti

#Seda Sayan#Çağlar Ökten#Çağlar Ökten
Eşi söyledi Seda Sayan dans etti
Sayit DURMAZ

Seda Sayan, geçen nisan ayında evlendiği müzisyen eşi Çağlar Ökten’i yalnız bırakmıyor.

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Ünlü sanatçı önceki gün de Taksim’de bir otelde sahneye çıkan Ökten’i dinlemeye gitti.

Eşinin söylediği şarkılarla dans edip eğlenen Sayan, sahne sonuna kadar otelde kaldı. Otelden eşi Çağlar Ökten’le birlikte ayrılan Seda Sayan muhabirlerin sorularını ise yanıtsız bıraktı.

BANDO TAKIMIYLA KARŞILANDI

Melek Mosso’nun konserinin iptaliyle uzun süre gündemden düşmeyen Uluslararası Gül Festivali başladı. Isparta Valiliği ve Isparta Belediyesi tarafından düzenlenen festivalin ilk gününde Niran Ünsal ve Altay sahneye çıktı. Konserleri yaklaşık 4 bin kişi izledi. Festivalde sahne alan Seda Sayan, Isparta'da bando takımıyla karşılandı.

Eşi söyledi Seda Sayan dans etti

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#Seda Sayan#Çağlar Ökten#Çağlar Ökten

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