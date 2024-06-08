Eşi Gülşah Çomoğlu'nun ölümüyle sarsılmıştı.. Cenazeden günler sonra ilk paylaşım

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Eşinin acısıyla sarsılan Gökhan Günal, cenazeden günler sonra sosyal medya hesabında aile fotoğrafını paylaştı.

2 yaşındaki kızı Pera ile hayata tutunmaya çalışan Günal, fotoğrafa "Bizi hep böyle hatırlayın" notunu düştü.

ACI HABERİ INSTAGRAM'DAN DUYURMUŞTU

Gülşah Çomoğlu'nun eşi Gökhan Günal, vefat haberini Instagram sayfasından duyurmuştu:

"Canım eşim, hayatımın neşesi, güzel kızımızın annesi Gülşah Çomoğlu'nu maalesef kaybettik."

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30 Mayıs doğumlu olan oyuncu, sosyal medya hesabında bu mesajı paylaşmıştı:

"Yine ne güzel şeyler öğrendim geride bıraktığım yaşımda ne güzel çizgiler ekledim yüzüme, ne farkındalıklar uyandı içimde... Ne güzel insanlar eklendi hayatıma... Hayır demeyi öğrendi dilim ve kolayca elemeyi her kötüyü... Kimin gerçek, kimin sahte olduğunu anlayabilmeyi öğrendim ve sen bebeğim, güzel kızım, can parçam bu sene en güzel hediyem sensin. Az kaldı annecim bu beraber ilk mumumuz ve dileğim hiç sönmemesi… Canım sevgilim teşekkür ederim... Değer verip günümü güzelleştiren, yüzümü güldüren herkese teşekkür ederim"