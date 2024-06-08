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Eşi Gülşah Çomoğlu'nun ölümüyle sarsılmıştı.. Cenazeden günler sonra ilk paylaşım

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#Gülşah Çomoğlu#Gökhan Günal#Pera Günal
Eşi Gülşah Çomoğlunun ölümüyle sarsılmıştı.. Cenazeden günler sonra ilk paylaşım
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2024 12:58

Unutma Beni, Yüksek Sosyete, Kasaba Doktoru'nun aralarında yer aldığı birçok dizide rol alan oyuncu Gülşah Çomoğlu, 2 yıldır mücadele ettiği hastalığa yenilerek hayatını kaybetmiş; doğum günü olan 30 Mayıs'ta da toprağa verilmişti...

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Eşinin acısıyla sarsılan Gökhan Günal, cenazeden günler sonra sosyal medya hesabında aile fotoğrafını paylaştı.

2 yaşındaki kızı Pera ile hayata tutunmaya çalışan Günal, fotoğrafa "Bizi hep böyle hatırlayın" notunu düştü.

Eşi Gülşah Çomoğlunun ölümüyle sarsılmıştı.. Cenazeden günler sonra ilk paylaşım

ACI HABERİ INSTAGRAM'DAN DUYURMUŞTU

Gülşah Çomoğlu'nun eşi Gökhan Günal, vefat haberini Instagram sayfasından duyurmuştu:

"Canım eşim, hayatımın neşesi, güzel kızımızın annesi Gülşah Çomoğlu'nu maalesef kaybettik."

Eşi Gülşah Çomoğlunun ölümüyle sarsılmıştı.. Cenazeden günler sonra ilk paylaşım

Gülşah Çomoğlu, 2018 yılında Gökhan Günal ile nikah masasına oturmuştu...

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Eşi Gülşah Çomoğlunun ölümüyle sarsılmıştı.. Cenazeden günler sonra ilk paylaşım

30 Mayıs doğumlu olan oyuncu, sosyal medya hesabında bu mesajı paylaşmıştı: 

"Yine ne güzel şeyler öğrendim geride bıraktığım yaşımda ne güzel çizgiler ekledim yüzüme, ne farkındalıklar uyandı içimde... Ne güzel insanlar eklendi hayatıma... Hayır demeyi öğrendi dilim ve kolayca elemeyi her kötüyü... Kimin gerçek, kimin sahte olduğunu anlayabilmeyi öğrendim ve sen bebeğim, güzel kızım, can parçam bu sene en güzel hediyem sensin. Az kaldı annecim bu beraber ilk mumumuz ve dileğim hiç sönmemesi… Canım sevgilim teşekkür ederim... Değer verip günümü güzelleştiren, yüzümü güldüren herkese teşekkür ederim"

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#Gülşah Çomoğlu#Gökhan Günal#Pera Günal

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