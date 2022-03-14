Eser Yenenler ‘domuz‘ lafı için 30 bin TL istiyor

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ve Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sunulan dilekçede, Yenenler’in avukatı Orhan Adagül, “Burada eleştirel mizahtan daha çok ağır bir sövgü bulunmaktadır” dedi.