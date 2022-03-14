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Eser Yenenler ‘domuz‘ lafı için 30 bin TL istiyor

#Eser Yenenler#Öznur Kalender#Karikatür
Eser Yenenler ‘domuz‘ lafı için 30 bin TL istiyor
Özge Eğrikar

Sunucu ve oyuncu Eser Yenenler, kendisini domuza benzeterek karikatürünü çizdiği ve ‘dombili, b.k., pig, pislik, yağ tulumu’ gibi açıklamalar yapan karikatürist Öznur Kalender hakkında suç duyurusunda bulunarak, 30 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ve Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sunulan dilekçede, Yenenler’in avukatı Orhan Adagül, “Burada eleştirel mizahtan daha çok ağır bir sövgü bulunmaktadır” dedi.

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