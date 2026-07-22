Esen Matraş'ın babası: Bu evlilik gerçek değil!

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FENERBAHÇE ve A Milli Takım’ın milli futbolcusu İsmail Yüksek, uzun süredir birlikte olduğu mimar Esen Matraş ile özel bir törenle hayatını birleştirdi.

Matraş’ın, 1990’lı yılların tanınan pop müzik şarkıcısı ve Matraş Deri ailesinden Emre Matraş’ın kızı olduğu ortaya çıktı. Nikâh töreninde ise baba-kız arasındaki derin küslük gözler önüne serildi.

Nikâh memurunun “Baba adınız?” sorusu üzerine Esen Matraş, öz babası Emre Matraş’ın adını değil kendisini büyüten üvey babası Anıl Karaer’in ismini söyledi.

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Yaşananlar sonrası Emre Matraş, sosyal medyada bir video yayınladı. Matraş, duruma sert tepki göstererek şunları söyledi:

“Kızım Esen’in evliliğini kesinlikle geçerli saymıyorum. Çünkü baba adı sorulduğunda Anıl deniyor. Kızımın baba adı Emre Matraş’tır. Bu nedenle o nikâh memurunun da belediye başkanının da soruşturulmasını istiyorum. Bu nikâhı kabul etmiyorum, benim için asla geçerliliği yoktur.”



BENDEN KIZIMI İSTEMESİ GEREKİRDİ



Emre Matraş, derinden etkilediğini de belirtti:

“Kızımı 8 yaşında bıraktım çünkü annesiyle ayrılmıştık. Annesinin mal varlığıma haciz koymasından dolayı onları satarak borçlarımı ödedim ve kızıma çiçekler gibi baktım. Bu konuyu kabul etmiyorum ve bir baba olarak kaldıramıyorum. İsmail’in kızımı benden istemesi gerekiyordu; babası benim çünkü.”

90’LARIN TANINAN ŞARKICILARINDANDI

1975 doğumlu Emre Matraş, Türkiye’nin köklü deri markalarından Matraş Deri ailesinin veliahtlarından biri olarak tanınırken, 1990’lı yıllarda müzik dünyasına adım attı. 1994 yılında yayınladığı “Yaz Aşkları” albümüyle çıkış yapan Matraş özellikle ‘Çal Çal Oyna’ şarkısıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Emre Matraş, ilk evliliğini Hale Keleş ile gerçekleştirdi ve bu evlilikten Esen ile Esin adında iki kızı dünyaya geldi. İlk eşinden ayrıldıktan sonra 2010 yılında şarkıcı ve sunucu Yeşim Erçetin ile nikâh masasına oturan, bu evliliği de 2015’te sona eren Matraş’ın Erçetin’den de Masal adında bir kızı bulunuyor.