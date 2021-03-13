Ertem Göreç kimdir, kaç yaşındaydı? Yönetmen Ertem Göreç'in hayatı ve sinema filmleri
Yönetmen Ertem Göreç hayatını kaybetti. Türk sinemasından kalıcı eserler bırakan filmlere imza atan ünlü yönetmen 90 yaşında hayata gözlerini yumdu. Türk sinemasının hafızalarından olan ve Yeşilçam'a büyük katkılar sunan Ertem Göreç'in hayatı vefatının ardından gündeme geldi. "Otobüs Yolcuları" ve "Karanlıkta Uyananlar" filmleriyle dikkatleri toplayan Ertem Göreç Antalya Altın Portakal Film Festivali ve İstanbul Film Festivali'nde ödüllere layık görülmüştü. Peki, Ertem Göreç kimdir ve kaç yaşındaydı? İşte, Yönetmen Ertem Göreç'in biyografisi ve hayatı ile ilgili merak edilenler.
Ertem Göreç'in hayatı vefat haberinin ardından gündeme geldi. Film Yönetmenleri Derneğinin sosyal medya hesabından Göreç'in vefatı ile ilgili yapılan açıklamada Film Yönetmenleri Derneğinin kurucusu ve onur üyesi olan Türkiye sinemasının değerli yönetmeni Ertem Göreç'i kaybetmenin üzüntüsünün yaşandığı vurgulandı. Beş filmin kurgusunu oluşturarak 1980'lerin sonuna kadar film çekenErtem Göreç İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanatçı Yaşam Evinde kalıyordu.
Bursa'da 1931'de dünyaya gelen usta yönetmenin ilk yönettiği film, 1959 yılında çekilen "Kanlı Sevda" oldu.
Ertem Göreç, 1961'de, senaryosunu Vedat Türkali'nin yazdığı toplumsal gerçekçi film "Otobüs Yolcuları"nı yönetti. Filmin başrollerinde Ayhan Işık, Türkan Şoray, Senih Orkan, Atıf Kaptan, Reha Yurdakul, Avni Dilligil ve Suphi Kaner oynarken, filmin özgün müziklerini ise Yalçın Tura ve Ruhi Su yaptı.
Türkiye'de ilk işçi ve grev filmi olan "Karanlıkta Uyananlar"ın 1964'de yönetmen koltuğuna oturan Göreç'in, "Pamuk Prenses ve 7 Cüceler" adlı filmi ise Türkiye'de fantastik sinemanın ilk örneği olarak sayıldı.
FİLMLERİ
Önce Canan 1988 (TV dizisi)
Kocamın Karısı 1987
Kader Kurbanları 1986
Sevda Ateşi 1986
Sonsuz Aşk 1986
Dayak Cennetten Çıkma 1986
Elmayı Kim Isırdı 1986
Fiyakalı Enişte 1986
Güldürme Beni 1986
Dönme Sevgilim 1985
Tövbekar 1977
Kan Kardeşler 1976
Kana Kan 1976
O Kadınlar 1976
Ah Bu Gençlik 1976
Analar Ölmez 1976
İki Kızgın Adam 1976
Tatlı Cadının Maceraları 1975
Nöri Gantar Ailesi 1975
Harakiri 1975
Haşhaş 1975
Sevmek 1974
Sezercik Küçük Mücahit 1974
Sığıntı 1974
Yayla Kızı 1974
Sahipsizler 1974
İkibin Yılın Sevgilisi 1973
Dertli 1973
Öksüzler 1973
Anadolu Ekspresi 1973
Korkunç Tecavüz 1972
Ölüm Dönemeci 1972
Sahtekar 1972
Binbir Gece Masalları 1971
Silah ve Namus 1971
Pamuk Prenses Ve 7 Cüceler 1970
Hancı 1969
Dağlar Şahini 1969
Bana Derler Fosforlu 1969
Deli Murat 1969
Yılan Soyu 1969
Bağdat Hırsızı 1968
Belalı Hayat 1968
Beyoğlu Canavarı 1968
Son Hatıra 1968
Son Vurgun 1968
Can Pazarı 1968
Şafak Sökmesin 1968
Şeyh Ahmet 1968
Alnımın Kara Yazısı 1968
Sabahsız Geceler 1968
Aşkım Günahımdır 1968
Kan Davası 1967
Kanlı Hayat 1967
Krallar Ölmez 1967
Acı Günler 1967
Affet Beni 1967
Düşman Aşıklar 1967
Eceline Susayanlar 1967
Altın Çocuk Beyrut'ta 1967
Ölüm Saati 1967
Beyoğlu'nda Vuruşanlar 1966
Biraz Kül Biraz Duman 1966
Kanun Benim 1966
Bu Şehrin Belalısı 1966
Kanunsuz Yol 1966
Yiğit Yaralı Olur 1966
Karanlıkta Uyananlar 1964
Korkunç Şüphe 1964
Kızgın Delikanlı 1964
Ayrılan Yollar 1964
Cici Can 1963
Ayşecik Fakir Prenses 1963
Rıfat Diye Biri 1962
Otobüs Yolcuları 1961
Kanlı Sevda 1960