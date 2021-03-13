Ertem Göreç kimdir, kaç yaşındaydı? Yönetmen Ertem Göreç'in hayatı ve sinema filmleri

Ertem Göreç'in hayatı vefat haberinin ardından gündeme geldi. Film Yönetmenleri Derneğinin sosyal medya hesabından Göreç'in vefatı ile ilgili yapılan açıklamada Film Yönetmenleri Derneğinin kurucusu ve onur üyesi olan Türkiye sinemasının değerli yönetmeni Ertem Göreç'i kaybetmenin üzüntüsünün yaşandığı vurgulandı. Beş filmin kurgusunu oluşturarak 1980'lerin sonuna kadar film çekenErtem Göreç İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanatçı Yaşam Evinde kalıyordu.

ERTEM GÖREÇ KİMDİR?

Bursa'da 1931'de dünyaya gelen usta yönetmenin ilk yönettiği film, 1959 yılında çekilen "Kanlı Sevda" oldu.

Ertem Göreç, 1961'de, senaryosunu Vedat Türkali'nin yazdığı toplumsal gerçekçi film "Otobüs Yolcuları"nı yönetti. Filmin başrollerinde Ayhan Işık, Türkan Şoray, Senih Orkan, Atıf Kaptan, Reha Yurdakul, Avni Dilligil ve Suphi Kaner oynarken, filmin özgün müziklerini ise Yalçın Tura ve Ruhi Su yaptı.

Türkiye'de ilk işçi ve grev filmi olan "Karanlıkta Uyananlar"ın 1964'de yönetmen koltuğuna oturan Göreç'in, "Pamuk Prenses ve 7 Cüceler" adlı filmi ise Türkiye'de fantastik sinemanın ilk örneği olarak sayıldı.

FİLMLERİ

Önce Canan 1988 (TV dizisi)

Kocamın Karısı 1987

Kader Kurbanları 1986

Sevda Ateşi 1986

Sonsuz Aşk 1986

Dayak Cennetten Çıkma 1986

Elmayı Kim Isırdı 1986

Fiyakalı Enişte 1986

Güldürme Beni 1986

Dönme Sevgilim 1985

Tövbekar 1977

Kan Kardeşler 1976

Kana Kan 1976

O Kadınlar 1976

Ah Bu Gençlik 1976

Analar Ölmez 1976

İki Kızgın Adam 1976

Tatlı Cadının Maceraları 1975

Nöri Gantar Ailesi 1975

Harakiri 1975

Haşhaş 1975

Sevmek 1974

Sezercik Küçük Mücahit 1974

Sığıntı 1974

Yayla Kızı 1974

Sahipsizler 1974

İkibin Yılın Sevgilisi 1973

Dertli 1973

Öksüzler 1973

Anadolu Ekspresi 1973

Korkunç Tecavüz 1972

Ölüm Dönemeci 1972

Sahtekar 1972

Binbir Gece Masalları 1971

Silah ve Namus 1971

Pamuk Prenses Ve 7 Cüceler 1970

Hancı 1969

Dağlar Şahini 1969

Bana Derler Fosforlu 1969

Deli Murat 1969

Yılan Soyu 1969

Bağdat Hırsızı 1968

Belalı Hayat 1968

Beyoğlu Canavarı 1968

Son Hatıra 1968

Son Vurgun 1968

Can Pazarı 1968

Şafak Sökmesin 1968

Şeyh Ahmet 1968

Alnımın Kara Yazısı 1968

Sabahsız Geceler 1968

Aşkım Günahımdır 1968

Kan Davası 1967

Kanlı Hayat 1967

Krallar Ölmez 1967

Acı Günler 1967

Affet Beni 1967

Düşman Aşıklar 1967

Eceline Susayanlar 1967

Altın Çocuk Beyrut'ta 1967

Ölüm Saati 1967

Beyoğlu'nda Vuruşanlar 1966

Biraz Kül Biraz Duman 1966

Kanun Benim 1966

Bu Şehrin Belalısı 1966

Kanunsuz Yol 1966

Yiğit Yaralı Olur 1966

Karanlıkta Uyananlar 1964

Korkunç Şüphe 1964

Kızgın Delikanlı 1964

Ayrılan Yollar 1964

Cici Can 1963

Ayşecik Fakir Prenses 1963

Rıfat Diye Biri 1962

Otobüs Yolcuları 1961

Kanlı Sevda 1960

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?