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Ertaş Ailesi'nden Mustafa Uslu’ya yasak geldi!

#Neşet Ertaş#Mustafa Uslu#Nigar Leyla Ertaş
Ertaş Ailesinden Mustafa Uslu’ya yasak geldi
Özge Eğrikar

Usta sanatçı Neşet Ertaş’ın hayatını konu alan sinema filminin çekilmemesi yönünde yapımcı Mustafa Uslu’ya dava açan Ertaş’ın ailesi, yine mahkemeye başvurdu.

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10 yıl önce vefat eden halk ozanının eşi Nigar Leyla Ertaş, çocukları Döne Ertaş, Canan İlhan ve Hüseyin Ertaş mirasçı olarak kaldı.

Ertaş, vefat etmeden önce Prof. Dr. Erol Parlak’a kendi hayatının kaleme alınıp bir kitapta kullanılmasıyla ilgili izin verdi.

Erol Parlak da “Garip Bülbül Neşet Ertaş, Hayatı, Sanatı ve Eserleri” isimli bir kitap yayımladı. İddiaya göre Mustafa Uslu, Ertaş’ın hayatını konu edecek bir sinema filmi çekmek istedi.

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6 yıllık hayal gerçek oluyor
#MUSTAFA USLU#NEŞET ERTAŞ
6 yıllık hayal gerçek oluyorHürriyet LogoHürriyet.com.tr

Uslu “Garip Bülbül Neşet Ertaş” adlı sinema filminin tanıtımını yaptı ve Prof. Dr. Erol Parlak’ın kitabından yararlanacağını belirtti. Bunun üzerine Ertaş’ın ailesi Uslu’ya dava açtı.

Dava devam ederken aile yeniden mahkemeye başvurarak bu defa kitapta yer alan Ertaş’a ait 14 eserin filmde kullanılmaması için mahkemeden tedbir talebinde bulundu. Mahkeme talebi kabul etti.

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#NEŞET ERTAŞ#NEŞET ERTAŞ
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