×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA SAĞLIK İLE LEZZETLİ TARİFLER
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Erol Köse'nin kızı mirası reddetti!

Güncelleme Tarihi:

#Erol Köse#Dijan Nazlan Köse#Miras Davası
Erol Kösenin kızı mirası reddetti
Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2026 07:52

Erol Köse’nin vefatının ardından mirası mahkemelik oldu. Yapımcının tek mirasçısı kızı Dijan Nazlan Köse, babasından kendisine kalan mirası kayıtsız ve şartsız olarak reddettiği gerekçesiyle ‘mirasın reddi’ davası açtı.

Haberin Devamı

İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’ne sunulan davanın dilekçesinde, “Müvekkil, babası Erol Köse’den kendisine intikal eden mirası kayıtsız ve şartsız olarak reddetmektedir.

Mirasçılık sıfatı ve terekeye ilişkin tüm hak ve yükümlülükler müvekkil yönünden sona ermiştir” denildi.

Öte yandan Erol Köse, vefat etmeden kısa bir süre önce eserlerinin telif haklarını kızına devretmişti.

Gözden KaçmasınVefatıyla da polemik çıkardı... Ölünün arkasından konuşmak caiz midirVefatıyla da polemik çıkardı... Ölünün arkasından konuşmak caiz midirHaberi görüntüle

Erol Köse’nin kızı Dijan Köse, sosyal medyada duygusal bir paylaşım yaptı.

 Köse, babasına şöyle seslendi:

Erol Kösenin kızı mirası reddetti

“Doktor Erol Bey, kalbimde sonsuz sevgin, bana bıraktığın en büyük mirasın; aklınla, yarattığın eserlerinle sonsuza dek hep benimle ve her neslin favorisi müziklerinle sen hep yaşayacaksın.”

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Erol Köse#Dijan Nazlan Köse#Miras Davası

BAKMADAN GEÇME!