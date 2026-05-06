Erol Köse'nin kızı mirası reddetti!

İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’ne sunulan davanın dilekçesinde, “Müvekkil, babası Erol Köse’den kendisine intikal eden mirası kayıtsız ve şartsız olarak reddetmektedir.

Mirasçılık sıfatı ve terekeye ilişkin tüm hak ve yükümlülükler müvekkil yönünden sona ermiştir” denildi.

Öte yandan Erol Köse, vefat etmeden kısa bir süre önce eserlerinin telif haklarını kızına devretmişti.

Erol Köse’nin kızı Dijan Köse, sosyal medyada duygusal bir paylaşım yaptı.

Köse, babasına şöyle seslendi:





“Doktor Erol Bey, kalbimde sonsuz sevgin, bana bıraktığın en büyük mirasın; aklınla, yarattığın eserlerinle sonsuza dek hep benimle ve her neslin favorisi müziklerinle sen hep yaşayacaksın.”