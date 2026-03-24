Tabutunun etrafı şeritlerle çevrildi... Erol Köse son yolculuğuna uğurlanıyor...

Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2026 15:58

Sarıyer’de 16’ncı kattan düşerek hayatını kaybeden yapımcı Erol Köse son yolculuğuna uğurlanıyor.

Köse, Zincirlikuyu Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'na defnedilecek.

Erol Köse'nin cenaze namazından saatler önce cami avlusuna getirilen tabutu, ailesinin isteği üzerine şeritlerle çevrildi.

'1 HAFTA ÖNCE ESERLERİNİN HAKKINI KIZINA DEVRETMİŞ'

Şarkıcı Yaşar İpek, acı haberin ardından "Şoktayım, keşke kabus olsa diyorum. Erol abi benim 6 yaşımdan beri tanıdığım biri. Evimizin içinden biriydi, yaklaşık birkaç yıldır aynı sitede oturuyoruz. Daha önce sohbet ettik 'Yeni şeyler yapıyorum inşallah uğra bir gün' dedi. Erol abi derdinden, sıkıntısından kendini atacak bir insan değil. Biri atmaya gitse buna müsaade edebilecek bir insanda değil. Yalnız yaşıyormuş, ne diyeceğimi bilemiyorum şoktayım gerçekten. Kızı bildiğim kadarıyla yurt dışında okuyor. Az evvel bir arkadaşımdan öğrendiğim kadarıyla 1 hafta önce MSG (Musiki Eseri Sahipleri Grubu)'den eserlerinin haklarının hepsini kızına devretmiş. Durup dururken 1 hafta önce öyle bir şey yapmış. Şirketinden, eserlerinden olan bütün haklarını ve kazançlarını kızına devretmiş" demişti...

