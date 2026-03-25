Erol Köse polemiklerin adamıydı

Ünlü yapımcı Erol Köse’nin hayatını kaybetmesinin ardından sanat dünyasında alışılmışın dışında bir tablo ortaya çıktı. Vefatlardan sonra genellikle birlik ve taziye mesajları öne çıkarken, Köse’nin ardından gelen yorumlar ikiye bölündü. Bazı sanatçılar ve sektör temsilcileri “Ölünün arkasından helallik verilir” diyerek daha yumuşak bir dil benimserken, bazı isimler ise açıkça haklarını helal etmediklerini belirterek sert ifadeler kullandı. Bu tepkilerin arka planında ise Köse’nin müzik sektöründeki tartışmalı geçmişi gösteriliyor.

1990 ve 2000’lerin başında yapımcılık kariyeriyle Türk pop müziğine yön veren isimlerden biri olan Köse, bir yandan birçok sanatçıyı sektöre kazandırıp yükseltmesiyle öne çıkarken, diğer yandan bazı isimlerin önünü kestiği ve ambargo uyguladığı iddialarıyla gündeme geldi.

AMBARGO KOYDU İDDİASI

Özellikle 2001 yılında Hakan Uzan’dan boşanan Yeşim Salkım ve onun çevresindeki sanatçılara yönelik uygulanan engellemeler, konser iptalleri ve albüm dağıtımlarının durdurulması, bugünkü nefret dalgasının en büyük sebeplerinden biri olarak gösterildi. Kral TV Müzik Ödülleri’nde dağıtılan ödüllerin manipüle edildiği ve haksız bir rekabet ortamı yaratıldığı öne sürülüyordu. Sektördeki bazı isimler, yapılan anlaşmalar sonrası haklarını alamadıklarını ve uzun süre bağlayıcı sözleşmeler nedeniyle mağdur olduklarını dile getirdi. Erol Köse’nin sert üslubu ve sık sık gündem olan çıkışlarının da bu gerilimleri derinleştirdiği belirtiliyor. Öte yandan farklı bir kesim ise Erol Köse’nin müzik endüstrisine büyük katkılar sağladığını savunuyor. Seveni kadar eleştireni de olan yapımcının ardından gelen bu sert ve zıt yorumlar, sanat dünyasında nadir görülen bir ayrışmayı gözler önüne sererken, yapımcının sektörde bıraktığı etkinin ne kadar güçlü ve tartışmalı olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

DÖNEMİN EN GÜÇLÜ YAPIMCISIYDI

1965’te Elazığ’da doğan Erol Köse, 1982’de girdiği ÖSS’de Türkiye ikincisi oldu ve Ankara’da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde okumaya başladı. Köse, 1986’da Komedi Dans Üçlüsü’nü kurdu. Grup, sekiz yıl aktif olduktan sonra dağıldı. Köse, Deniz Arcak’ın kendisi için albüm yapmasını istemesiyle 1992’de Erol Köse Prodüksiyon’u kurarak yapımcılık kariyerine başladı. İstediği yükselişi 1996’da Ayna grubunun ilk albümü ‘Ceylan’ı çıkardığında yaşadı. Yapımcı, 1996’da Yeşim Salkım’ın o dönemki eşi Hakan Uzan’ın şirketine yüzde 51 payla ortak oldu. Bu ortaklıkta Nez’in albümü ortaya çıktı. 2002’de milletvekilliğine aday gösterildi ama kazanamadı. Uzan Medya ile ortaklığı 2003’te sona erdi. Atilla Taş, Nihat Doğan, Kutsi gibi şarkıcıların ilk albümlerini yaptı.

ESERLERİNİ KIZINA DEVRETTİ

İki evlilik yapan Erol Köse’nin, ilk evliliğinden Dijan Nazlan adında bir kızı bulunuyor. Erol Köse’nin eserlerinin haklarının hepsini kızına devrettiği öğrenildi.

Seveni de eleştireni de çok

İYİ İNSAN OLMAK ZOR



Deniz Seki: “Güç geçici, ün geçici. Ama iyilik kalıcı. Kısacası iyi insan olmak hâlâ zor.”

BENİ TEHDİT ETTİ

Rober Hatemo: “2004’te bütün biriktirdiğim parayla Alaçatı’da bir arazi satın almıştım. Ama maalesef Erol Köse yüzünden o arazi bana yar olmadı. Üstü kapalı bir tehdit olayı yaşandı.”

ÇOK BEDDUA ETTİM

Seda Sayan: “Benden özür dilemişti, affetmiştim ama çok beddua ettim zamanında. Ne diyeyim.”

HAKKIMI HELAL ETMİYORUM

Nez: “Ben ve ailem yıllarca ne yaşadığımızı bir Allah ve bir biz biliriz. Hakkımı helal etmiyorum.”

HER YERDE YASAKLADI



Cenk Eren: “Yeşim Salkım’la olan arkadaşlığımı, o boşandıktan sonra bitirmediğim için beni iki sene her yerde yasakladılar. Maddi olarak düştüğüm günler oldu. Yıllar sonra hakkımı helal ettim.”

ÜZÜNTÜ YAŞADIM

İbrahim Tatlıses: “Erol Köse’nin vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Uzun yıllara dayanan dostluğumuz, anılar hep aklımda kalacak.”

SEVENİN DE ÇOK

Sinan Akçıl: “Erol abi, sevenin çok, sevmeyenin de çok olmuştur. Çok daha güzel bir vedayı hak ediyordun.”

HAKKIMI HELAL EDİYORUM

Doğuş: “Beni üzdüğü zamanlar da oldu lakin yine de ben hakkımı helal ediyorum.”

HER ŞEYİMİ ALDI

Yeşim Salkım: “Zorla alındı her şeyim. Ben sürgüne gittim. Benim kliplerim yakıldı, yok edildi, ofisime giremedim çünkü benden önce Erol girip her şeyimi aldı. Ben herkese hakkımı helal ediyorum. Artık bitti bir devir kapandı.”

BÜYÜK KATKISI OLDU

Elenor Müzik yapımcısı Muhteşem Candan: “Ben hakkımı helal ediyorum. Müzik sektörüne büyük katkıları olmuş, iyi bir insandı. Çoğu sanatçıyı yoktan var etti.”

EN BÜYÜK CEZA

Gani Müjde: “Durduk yere bana sallamıştı. Hakkında yazılanları okudum. Üzüldüm. Böyle anılmak en büyük ceza olsa gerek.”

CENAZEDE GÜVENLİK ÖNLEMi

Erol Köse dün Zincirlikuyu Camisi’nde son yolculuğuna uğurlandı. Aile üyeleri, tabutun etrafına şerit çekilmesini istedi. Şerit bir süre sonra kaldırılırken cenaze namazına yakın yeniden yerine konuldu.

Erol Köse’nin ablası Meral Kekeç, sinir krizi geçirerek fenalaştı.

Köse’nin kızı Dijan Nazlan Köse de gözyaşları içinde şunları söyledi: “Başımız sağ olsun. Maalesef hastaydı.”

Köse, babasının tüm haklarını kendisine devretmesine dairse “Evet aramızda böyle işlem yaptık. Her şeyi ben devraldım. Lütfen artık acımı yaşamak istiyorum” dedi.

“Cenazemi Polat Yağcı’ya emanet edin” diyen Erol Köse’nin son isteği de yerine getirildi. 10’a yakın özel güvenlik görevlisi cenazede görev yaptı.

Cenazeye Hande Yener, Ferhat Göçer, Ömür Gedik, Tuğba Özerk, Hakan Peker, Ümit Sayın, Dilan Çıtak, Levent Dörter katıldı.

Erol Köse’nin cenazesi Zincirlikuyu Camisi’nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı’na defnedildi.