Son dakika... Ünlü yapımcı Erol Köse hayatını kaybetti

#Erol Köse#Erol Köse Kimdir#Erol Köse Hayatını Kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2026 16:10

Sarıyer’de yapımcı Erol Köse (61), bulunduğu binanın 16’ncı katından düşerek hayatını kaybetti. Köse’nin bir süredir sağlık sorunları yaşadığı ve yaklaşık 3 aydır evden çıkmadığı öğrenildi. Erol Köse’nin ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, şarkıcı Yaşar İpek’ten dikkat çeken açıklamalar geldi. İpek, Köse’nin kısa süre önce tüm haklarını kızına devrettiğini belirterek “Şoktayım” dedi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Maslak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 katlı binanın önünde bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan yapımcı Erol Köse’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde bulunan ve Köse’nin arkadaşı olduğu öğrenilen Mevlüt Y. (64) ile görüşen polis ekipleri, Mevlüt Y.'nin, Köse ile birlikte yaşadıklarını öğrendi.

Son dakika... Ünlü yapımcı Erol Köse hayatını kaybetti

YAKLAŞIK 3 AYDIR EVDEN ÇIKMAMIŞ

Polis ekipleri tarafından ilk ifadesi alınan Mevlüt Y. ifadesinde, Köse’nin psikolojik rahatsızlıkları ile kalp hastalığı bulunduğunu, yaklaşık 3 aydır evden çıkmadığını ve kendisinin zaman zaman bakımına yardımcı olduğunu belirtti. Mevlüt Y., binanın lobisine indiği sırada Köse’nin evde yalnız olduğunu, geri döndüğünde arkadaşını aşağıda yerde gördüğünü ifade etti. Köse’nin, binanın 16’ncı katındaki kiralık ofis olarak kullanılan bölümde bulunduğu sırada düşmüş olabileceği değerlendirildi. Köse'nin ölümüne ilişkin olay yerinde incelemeler sürüyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Yapımcı Erol Köse’nin haatını kaybetmesine ilişkin olayla ilgili olarak cumhuriyet başsavcılığımızca re’sen soruşturma işlemlerine başlanılmış olup, yapılacak tahkikat ve otopsi işlemleri sonucunda ayrıntılı olarak bilgi verilecektir" ifadeleri kullanıldı.

1 HAFTA ÖNCE ESERLERİNİN HAKKINI KIZINA DEVRETMİŞ'

Şarkıcı Yaşar İpek, "Şoktayım, keşke kabus olsa diyorum. Erol abi benim 6 yaşımdan beri tanıdığım biri. Evimizin içinden biriydi, yaklaşık birkaç yıldır aynı sitede oturuyoruz. Daha önce sohbet ettik 'Yeni şeyler yapıyorum inşallah uğra bir gün' dedi. Erol abi derdinden, sıkıntısından kendini atacak bir insan değil. Biri atmaya gitse buna müsaade edebilecek bir insanda değil. Yalnız yaşıyormuş, ne diyeceğimi bilemiyorum şoktayım gerçekten.

Son dakika... Ünlü yapımcı Erol Köse hayatını kaybetti

Kızı bildiğim kadarıyla yurt dışında okuyor. Az evvel bir arkadaşımdan öğrendiğim kadarıyla 1 hafta önce MSG (Musiki Eseri Sahipleri Grubu)'den eserlerinin haklarının hepsini kızına devretmiş. Durup dururken 1 hafta önce öyle bir şey yapmış. Şirketinden, eserlerinden olan bütün haklarını ve kazançlarını kızına devretmiş" şeklinde konuştu.

#Erol Köse#Erol Köse Kimdir#Erol Köse Hayatını Kaybetti

