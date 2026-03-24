Erol Köse bugün son yolculuğuna uğurlanıyor... Ünlü isimlerden şaşırtan açıklamalar!

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Maslak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 katlı binanın önünde bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan yapımcı Erol Köse’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde bulunan ve Köse’nin arkadaşı olduğu öğrenilen Mevlüt Y. (64) ile görüşen polis ekipleri, Mevlüt Y.'nin, Köse ile birlikte yaşadıklarını öğrendi.

YAKLAŞIK 3 AYDIR EVDEN ÇIKMAMIŞ

Polis ekipleri tarafından ilk ifadesi alınan Mevlüt Y. ifadesinde, Köse’nin psikolojik rahatsızlıkları ile kalp hastalığı bulunduğunu, yaklaşık 3 aydır evden çıkmadığını ve kendisinin zaman zaman bakımına yardımcı olduğunu belirtti.

Mevlüt Y., binanın lobisine indiği sırada Köse’nin evde yalnız olduğunu, geri döndüğünde arkadaşını aşağıda yerde gördüğünü ifade etti. Köse’nin, binanın 16’ncı katındaki kiralık ofis olarak kullanılan bölümde bulunduğu sırada düşmüş olabileceği değerlendirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Yapımcı Erol Köse’nin hayatını kaybetmesine ilişkin olayla ilgili olarak cumhuriyet başsavcılığımızca re’sen soruşturma işlemlerine başlanılmış olup, yapılacak tahkikat ve otopsi işlemleri sonucunda ayrıntılı olarak bilgi verilecektir" ifadeleri kullanıldı.

'OLANLARA İNANMAK İSTEMİYORUM'

Erol Köse'nin arkadaşı İlker Koç, "Sağlıklı bir bilgi verebilmek için kesin kaynaklara ulaşmak lazım. Biz de savcılık kararını ve ne olduğunu bekliyoruz. Çok moralimiz bozuk, üzgünüm. Komşuluğumuz vardı, olayı site içerisinde duydum. Hemen geldim, olanlara inanmak istemiyorum. Çünkü biz aynı masada 3 yıl iş arkadaşlığı yaptık, ilişkimiz çok iyiydi. Abi kardeşliğimiz devam etti Erol abiyle. Şu an gerçekten kelimelerin bittiği yerdeyim" dedi.

'1 HAFTA ÖNCE ESERLERİNİN HAKKINI KIZINA DEVRETMİŞ'

Şarkıcı Yaşar İpek, "Şoktayım, keşke kabus olsa diyorum. Erol abi benim 6 yaşımdan beri tanıdığım biri. Evimizin içinden biriydi, yaklaşık birkaç yıldır aynı sitede oturuyoruz. Daha önce sohbet ettik 'Yeni şeyler yapıyorum inşallah uğra bir gün' dedi. Erol abi derdinden, sıkıntısından kendini atacak bir insan değil. Biri atmaya gitse buna müsaade edebilecek bir insanda değil. Yalnız yaşıyormuş, ne diyeceğimi bilemiyorum şoktayım gerçekten. Kızı bildiğim kadarıyla yurt dışında okuyor. Az evvel bir arkadaşımdan öğrendiğim kadarıyla 1 hafta önce MSG (Musiki Eseri Sahipleri Grubu)'den eserlerinin haklarının hepsini kızına devretmiş. Durup dururken 1 hafta önce öyle bir şey yapmış. Şirketinden, eserlerinden olan bütün haklarını ve kazançlarını kızına devretmiş" şeklinde konuştu.

EL YAZISIYLA NOT BIRAKMIŞ; 'ALS HASTALIĞIMDAN DOLAYI MECBURDUM'

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Erol Köse'nin evinde el yazısıyla yazılmış not buldu. Notta 'ALS hastalığımdan dolayı mecburdum, sorumluluk benim. Kedime iyi bakın' yazdığı öğrenildi.

CENAZE ADLİ TIP KURUMU'NA GETİRİLDİ

Hayatını kaybeden yapımcı Erol Köse'nin cenazesi, olay yerindeki çalışmaların ardından işlemler için Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

CENAZE TÖRENİ BUGÜN

Erol Köse bugün Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakiben Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

ÜNLÜLERDEN ŞAŞIRTAN TEPKİLER



Öte yandan Erol Köse'nin vefatının ardından yıllar önce çalıştığı isimlerden şaşırtan açıklamalar geldi.

Atilla Taş ve Rober Hatemo yaşadıkları mağduriyeti dile getirirken Seda Sayan, “Benden özür dilemişti, affetmiştim ama çok beddua ettim zamanında. Ne diyeyim…” ifadelerini kullandı.

ROBER HATEMO





"Erol Köse Hak’ın rahmetine kavuşmuş, Allah rahmet eylesin. Allah günahlarını affetsin yine de. Niye çekiyorum bu videoyu? Ölünün arkasından konuşmuyorum çünkü en son Armağan’ın programına katıldığında söylemiştim. Birçok insanın canını yaktı. Onun yüzünden şu anda Alaçatı’da değeri en az 100 milyon olabilecek bir arazim gitti elimden. 2003, 2004 yıllarında... Evet, uzun hikaye. Üstü kapalı bir tehdit olayı. Senelerce çalıştım o Çeşme’de, bütün biriktirdiğim paralarla bir arazi satın aldım, Alaçatı’da hem de yani. O zaman ben anlamıştım Alaçatı’nın ne olacağını. Biraz iyiyimdir bu konularda ama maalesef bana yar olmadı Erol Köse yüzünden. Bir sürü insana da böyle şeyler yaptı. Hatta niye böyle bir şey söyledin diye bana da mesaj attı, DM’imde duruyor. ‘Birkaç bin dolarlık bir yer için’ dedi bana. O zamanlar birkaç bin dolardı ama şimdi birkaç yüz bin dolar canım benim. Güle güle, Allah günahlarını affetsin yine de. Kötü konuşamıyorum."

ATİLLA TAŞ

Sosyal medyada “Ateşin bol olsun Erol Köse” paylaşımıyla dikkat çeken Atilla Taş, yayımladığı videoda şu ifadeleri kullandı:

“Erol Köse’nin vefatıyla gözler bana döndü, ben de bir tweet attım. Yıllarca paramı çaldı, milyonlarca liramı aldı. Sözleşmeler yüzünden çalışmamı engelledi, bana büyük zulmetti. Hakkımda iftiralar attı; hatta ben hapisteyken bile televizyonlara çıkıp konuştu. Onun yüzünden cezaevinde krizler geçirdim, mide ülseri oldum.

Birçok sanatçıya da iftira attı. İnsanları kullandı, kötü davranışlarda bulundu ve bu nedenle mahkemelik oldu. Böyle birinin ardından iyi konuşamam. Canı yanan bilir; benim canımı çok yaktı.

‘Neden sağlığında konuşmadın?’ diyorlar. Benim zaten başımda yüzlerce dava vardı, hangisiyle uğraşayım? Kendisine söylemediğim hiçbir şeyi şimdi de söylemiyorum. Yüreğim yanarak söylüyorum; hakkımı helal etmiyorum.

Ben bir karıncaya bile üzülürüm ama bu adam bana çok acı çektirdi. Kötü insanın arkasından kötüyü, iyi insanın arkasından iyiyi konuşurum. Kimse bana ‘ölünün arkasından konuşulmaz’ demesin. Beni yaktı, yıllarımı çaldı. Neden müzik yapmadığımı soruyorsunuz; işte sebebi bu.”