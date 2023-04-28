Erol Evgin’den 100. yıl marşı

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Sözleri Dr. Selma Çuhacı’ya, düzenlemesi Firuz İsmailov’a ait olan “100 Yılda Yüz Akıyla” isimli 100. Yıl Marşı bugün müzikseverlerle buluştu.

Marşa, Ecem Gündoğdu’nun yönetmenliğinde klip çekildi. Erol Evgin’in konser görüntüleriyle hazırlanan video klip de sanatçının YouTube kanalında bugün yayınlandı.

Cumhuriyet’in 100. yıl kutlamalarına marşla aynı adı taşıyan “100 Yılda Yüz Akıyla” isimli temalı konser turnesiyle katılan Erol Evgin, 100. Yıl Marşı’nı ilk olarak 14 Nisan’da İstanbul TİM Show Center’da verdiği konserinde ardından Ankara ve Adana’da izleyenle hep bir ağızdan söyledi.