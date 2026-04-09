Erol Evgin: Torunlarımı arkama aldım!

Türk müziğinin usta ismi Erol Evgin önceki akşam Zorlu PSM’de hayranlarıyla buluştu. Ünlü sanatçıyı bu özel gününde torunları Ozan ve Erol da yalnız bırakmadı. Dedelerine sürpriz yapan ikili onu kuliste ziyaret etti. Bu ziyaret karşısında büyük mutluluk yaşayan usta sanatçı onlarla birlikte kulisinde video çekti.

Erol Evgin torunlarıyla çektiği videoyu Instagram hesabında “Torunlarımı arkama aldım, bu akşam konser daha da güzel geçecek” notuyla paylaştı. Evgin’in paylaşımına altına kısa sürede binlerce beğeni gelirken, usta sanatçının takipçileri “Maşallah”, “Yakışıklık genetik” şeklinde çok sayıda yorum yaptı.

Erol Evgin kızı Elvan Evgin’den olan torunları Erol ve Ozan’la poz verdi. Sanatçı oğlu Murat Evgin’den olan torunu Erem’in ise sınavı olduğu için konsere gelemediğini belirtti.