Ünlü sanatçı paylaştı: Giysilerden yılları tahmin etmeye devam...

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Ünlü sanatçı Erol Evgin, yıllar önce çekilen fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. Evgin fotoğrafın altına şu notu düştü:

"Giysilerden yılları tahmin etmeye devam. Jean’ın geniş paçaları ve ayakkabının topukları 70’ler diyor. Yeri hatırlamıyorum. Kim bilir nerenin kıyısı…"





BİR ZAMANLAR MAGAZİN DÜNYASI



Bugünün magazin ünlülerinin geçmişte nasıl göründüğünü biliyor musunuz. Peki ya daha onlar ortada yokken magazin sayfalarına kimlerin konuk olduğunu. Şimdi Hafta Sonu dergisi , Hürriyet arşivi ve Instagram'dan derlediğimiz fotoğraflar eşliğinde nostaljik bir yolculuğa çıkalım.

BU TİŞÖRTLER ÖZEL HAZIRLANMIŞTI... SENE 1984!

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“Dilek Taşı”, “Sürünüyorum”, “Kırılsın Ellerim”, “Sen Evlisin” gibi unutulmaz şarkılara imza atan Gülden Karaböcek, sosyal medya hesabında nostaljik bir paylaşım yaptı.

1984 yılında Barış Manço, Ferdi Tayfur ve Belkıs Akkale ile birlikte Almanya’da verdikleri “Gurbet Kervanı” adlı halk konserinden görselleri Instagram hesabına yükleyen paylaşan sanatçı, o karelerin altına duygusal bir not düştü:

“Az önce evde gelecek sahnem için kostümlerime bakarken sevgili dostlarım Barış Manço, Ferdi Tayfur ve Belkıs Akkale ile 1984 yılında çıktığımız turnede hayranlarımız için hazırlanan bu tişörtle karşılaştım ve ardından albümden bu fotoğrafımızı buldum. Ah, anılar ne kıymetli... Yıllar ne çabuk geçiyor. Barışçığım dilerim gittiği yerde mutludur. Onu saygı, özlem ve büyük bir minnetle anıyor, özlüyorum.”

AH ESKİ GÜNLER

Oyuncu Bennu Yıldırımlar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eski günleri yad etti.

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İstanbul Şehir Tiyatroları’nda rol aldığı ilk oyundan bir fotoğrafını Instagram hesabından yayınlayan Yıldırımlar altına, ' 1988 den bir merhaba #tbt'si... Nesrin Kadıoğlu arkadaşım bana bir sürpriz yaptı bu fotoğraf ile. Sizde olmayan bir fotoğrafınızla karşılaşmak gerçekten keyifli. İstanbul Şehir Tiyatroları’nda rol aldığım ilk oyun olan Aristofanes’in ‘Kuşlar‘ını unutmam mümkün değil tabii. Ne de güzel müzikleri vardı.



'OLAY FOTOĞRAF'

1994 yılında Hülya Avşar, Demet Akalın, Kamil Sönmez, Özcan Deniz ve Nalan'ın da aralarında bulunduğu kadro ile İzmir Göl Gazinosu'nda sahneye çıkan Mahsun Kırmızıgül, o günlere ait bir fotoğrafı Instagram sayfasında paylaştı. Mahsun Kırmızıgül fotoğrafın altına şu notu düştü:

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"Olay fotoğraf. Bu ceket, giydiğim kırmızı ceketten sonra en göz alıcı ceketim. Şu asalete bakın. Juventus forması mı? Perde mi? Beşiktaş forması mı? Zebra mı? Bende bilmiyorum. Bildiğim tek şey var. Bunu diken modacı bu ceket çok konuşulacak demişti. Adam haklı çıktı. Hülya Avşar, Al Pacino’nun yerli versiyonu hanıma ağa sanki. Özcan boynundaki fular ile benden beter. Demet Akalın’ın en gariban olduğu dönemler. Bu kadro ile İzmir Göl gazinosunda bir sezon beraber sahneye çıktık. İnanın sahneye çıkmayı , müzik yapmayı özledim. "

Yer: Taksim Belediye Gazinosu

Bir döneme damga vuran, şimdilerde ise rol aldığı dizilerle adından söz ettiren oyuncu Işıl Yücesoy, yıllar öncesine ait fotoğrafı sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

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Yücesoy fotoğrafın altına "Taksim Belediye Gazinosu'nun bahçesi. Taksim Parkı'nın içinde çok tarihi çok güzel bir binaydı. Sahnesi dekoru aynı tarihi yansıtıyordu. Kimler geçmedi o sahneden... Bir sürü şey gibi o da yıkıldı gitti... Ama anıları yaşıyor yüreklerimizde hala." notunu düştü.

Mehmet Ali Erbil, ilk eşi ve kızı Sezin Erbil ile yıllar önce çekilen fotoğrafını "Sezinim ve annesi Muhsine" notu ile Instagram'da paylaştı.

Türk sinemasının ünlü ismi Filiz Akın, sosyal medya hesabından yıllar önce çekilmiş bir fotoğraf paylaşıp, takipçilerine "Bu resimdeki seneler önce "Geçmiş Bahar Mimozaları" dizisinde oğlumu oynayan gözlüklü yakışıklıyı tanıdınız mı" diye sordu...

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Filiz Akın'ın takipçilerinin çoğu, minik oyuncunun Mehmet Günsür olduğunu hemen bildi.



YILLARI SORMAYIN

Fatih Ürek, yıllar önce çekilen fotoğrafını Instagram'da paylaştı.

Ürek, siyah-beyaz fotoğrafın altına 'Yılları sormayın... sol baştan Erkan Can, Özer Tunca, Tevfik Bolulu ve ben...' notunu düştü.

Kadir İnanır, 1979’da İstanbul’a gelen ve ‘Haydarpaşa’nın gelini’ olarak lanse edilen, birçok filmde rol alan Christina Haydar ve kocasıyla birlikte.

Nükhet Duru ile Doğan Canku, gazinodaki kulis odasında yemek yiyorlar. Duru ile Canku kısa süren bir de aşk yaşamışlardı (1978).

‘Orta Şarkın Altın Bülbülü’ lakaplı Neşe Karaböcek, Orhan Gencebay ile Yaşar Kekeva’nın sahibi olduğu Kervan Plak’tan çıkan LP’si çok satınca altın plakla ödüllendirildi.

Türk komedi dünyasının üç ünlü komedyeni ile bir ünlü sunucusu aynı kutlamada bir araya gelince, ortaya bu tarihi fotoğraf çıktı.(1970’lerin sonu).

Hülya Koçyiğit’in kız kardeşi Nilüfer Koçyiğit, iki Tanju arasında kalınca hemen bir dilek tuttu (1975).

Sene 1996... Sokak Kızı’nı çıkartacağım!

Nazan Öncel, Türk Rock müziğine damga vuran usta sanatçı Erkin Koray ile bir fotoğrafını paylaşıp geçmişi yâd etti.

1996 yılında çıkardığı 'Sokak Kızı' albümünden parçaları Erkin Koray'a dinleten ve görüşlerini alan Öncel, usta sanatçı ile bir anısını paylaştı.

Twitter hesabından bu fotoğrafı yayınlayan ünlü şarkıcı altına şu notu düştü:

"Sene 1996; Sokak Kızı’nı çıkartacağım 'Erkekler De Yanar' ve 'A Bu Hayat’ta Erkin Koray’dan 20 yıl sonra pavyon bağlaması kullandığım için nezaketen dinletmek istedim. Davetimi kırmadı var olsun kalktı geldi. Şarkıları dinlediğimiz o an. Çok severiz şarkılarını. O bir efsanedir.

O zaman gelin maaşım yok... Eşim çalıyor kaynanam ve ben oynuyoruz!

Oyuncu Nilgün Belgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini geçmişe götürdü.

Nilgün Belgün ilk evliliğini 19 yaşındayken, tiyatrocu ve komedyen Abdullah Şahin ile yapmış çift kısa süre sonra da kızları Oylum Şahin'i kucağına almıştı. Daha sonra anlaşmalı olarak boşanan Belgün ikinci evliliğini usta müzisyen İlham Gencer'in oğlu İlhan Gencer'le yapmıştı. Merve Gencer adında bir kızı olan çift yollarını ayırmıştı.

Nilgün Belgün, son yaptığı paylaşımla Gencer Ailesi'yle birlikte geçirdiği günleri andı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini geçmişe götüren ünlü oyuncu bu fotoğrafın altına şu notu düştü:

"Tbt gününü Gencer Ailesi'ne ayırdım bugün...

Eşim İlhan Gencer piyano çalar biz de Ayten ablayla gelin-kaynana olarak oynarız.

Ayten Abla'yı zorla oynamaya razı etmiştim. Bir daha da böyle bir fotoğrafı kimse görmedi. Hiç hoşlanmazdı böyle şeylerden...

Galiba hayatın en güzel yanı yaşanmış güzel günlerin fotoğrafları"

Bora Gencer'in paylaştığı bir fotoğrafı da alıntı yapan Belgün altına, 'Eski kayınbiraderim Bora Gencer paylaşmış... 25 yaşındayım ve Ayten Alpman'la İlham Gencer’in geliniyim ama gelin maaşım yok! İlham abi yanındaki küçük çocuk Bora... Benim yanımda oturan görümcem Ayşe Gencer. Karşımda oturan güzel kadın Bora'nın annesi Necla hanımdı'

'Bakışlar yine ürkek' O şimdi Türkiye'nin en sevilen oyuncularından...

Oyuncu Binnur Kaya yaptığı paylaşımla sevenlerini çocukluk yıllarına götürdü. Usta oyuncu Filiz Akın'la yer aldığı bir kareyi paylaşan Kaya altına, 'Çocukluğumuza, bugünümüze, hayallerimize selam olsun...' notunu düştü.

Türk televizyon tarihine damga vuran dizi ve filmlerde rol alan Binnur Kaya sosyal medya hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı.

Yeşilçam yıldızı Filiz Akın'la bir araya geldiği anın fotoğrafını yayınlayan Kaya altına, 'Çocukluğumun en değerli hazinelerinden bu fotoğraf...Hayallerimi hayranlıkla seyre daldığım zamanlardan...Gönülden sevdiğin her insanla, her şehirle yolun kesişir, bundan eminim...Çocukluğumun hazineleri, bugünümün kıymetlileri...Güzel çocuklardık, güzel hayaller kuran...Çocukluğumuza, bugünümüze, hayallerimize selam olsun...' mesajını düştü.

Kısa sürede büyük ilgi gören kareye çok sayıda beğeni ve yorum yapıldı. Fotoğrafa gelen bazı yorumlar 'Hazine değerinde fotoğraf, Binnur Hanım sizi hemen tanıdım', 'Bakışlar yine ürkek', 'Yıllar geçmiş ama siz değişmemişsiniz' şeklindeydi.

Henüz 19 yaşındayım... İlk karşılaşmamız o gün oldu!

'Hayat Bilgisi' dizisinde canlandırdığı 'Barbie Gamze' rolü le hafızalara kazınan 38 yaşındaki İpek Erdem, geçmişi yâd etti. Oyuncu, 19 yaşındayken yaşadığı bir anıyı takipçileriyle paylaştı.

Bir süredir yurtdışında yaşayan İpek Erdem yıllar önce oyuncu arkadaşlarıyla çekildiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Cem Davran, Beyazıt Öztürk gibi ünlü isimlerin yer aldığı kare büyük ilgi gördü.

Fotoğraf çekilirken henüz 19 yaşında olduğunu belirten Erdem paylaşımına şu notu düştü;

"2003, Taksim’de bir restoran...

Pamela Spence, Cem Davran, Beyazıt Öztürk, Güven Kıraç, Gökhan Kıraç...

Gecenin ortasında karşımdaki sandalye boşalmış̧ sonra Şener Şen gelmiş oturmuştu... İlk karşılaşmamdı... 19 yaşındaydım... Gökhan ile gözlerimizin içi parlıyordu heyecandan ona bakarken “Bize hayat ile ilgili tek bir şey söyler misiniz?” diye sordum. O da “Vallahi ne diyeyim... İçinizdeki çocuğu kaybetmeyin.” demişti.

Ve bu fotoğrafı bu sene bir arkadaşım ulaştırdı bana. O gece orada olan bir arkadaşında varmış ve bana iletti."

OĞLUMLA AMERİKA'DA!

Safiye Soyman yıllar önce oğlu Harun ile gittiği Amerika günlerinden bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Geçmişi yâd eden Soyman paylaşımının altına şu notu yazdı: "Hastalanmadan önce oğlum Harun'la konsere gitmiştik Amerika Dallas Teksas'ta hatıra fotoğrafı çektirmiştik"

Türk Sanat Müziği sanatçısı Safiye Soyman'ın eski eşi Ziya Akaröz ile evliliğinden dünyaya gelen Harun, yıllardır MS hastalığıyla mücadele ediyor.

Harun Akaröz'ün hayatı, yaklaşık 23 yıl önce bir kas ve sinir hastalığı olan Multiple Skleroz (MS) teşhisiyle altüst oldu.

Hızla hastalığı ilerleyen ve yatağa mahkûm kalan Akaröz'e annesi Soyman, bir bebek gibi bakmaya başladı.

KARDEŞİMLE DANS EDİYORUZ!

Usta oyuncu Melek Baykal gençlik yıllarına ait bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Ekranların sevilen oyuncusu Melek Baykal geçmişi yad etti. Kardeşi Samim Baykal ile dans ettiği anın fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Baykal altına, 'Yaş 19 sanırım… Kardeşim Samim'le dans ediyoruz' notunu yazdı.

Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken 'Hiç değişmemişsiniz Melek Hanım' yorumları da yapıldı.

İNATÇI GELİN HATIRASI!

Usta oyuncu Selda Alkor, 1965 yapımı 'İnatçı Gelin' filminin set arkasında çekildikleri bir kareyle Sırrı Gültekin ve Münir Özkul'u andı.

1965 yılında yayınlanan 'İnatçı Gelin' filminde Cüneyt Arkın, Münir Özkul ve Tanju Okan ile başrolü paylaşan Selda Alkor kamera arkasında çekilen bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.

Çekimleri Sapanca'da gerçekleşen filmin yönetmeni Sırrı Gültekin ve oyuncu Münir Özkul'u yad eden Alkor paylaşımının altına, 'Tekrar günaydın. Elime 'İnatçı Gelin' filminden kamera arkası bir kare geçti, rahmetle anıyorum yönetmen Sırrı Gültekin, Münir Özkul ile Sapanca'dan...' mesajını düştü.





AŞKIN İLK YILLARI

Ünlü gurme Vedat Milor, 1988 yılında çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından bu notla paylaştı.

"Linda ile birlikteliğimizin ilk yılları. Hayır, saçlarımın uzunluğu rock tutkusundan değildi. O zamanlar Amerika’daki berberlere güvenmediğim için saçlarımı kestirmek için Türkiye seyahatlerini bekliyordum. Salgın nedeniyle saçlarım şu anda aynı uzunlukta.." Milor'un gençlik fotoğraflarına yorum yağdı.