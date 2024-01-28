Erman Toroğlu: Evin içinde bir yıl çıplak gezdim! Manzaramdan Uludağ’daki kar bile görünüyor...

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Ünlü hakem İstanbul’daki muhteşem boğaz manzaralı evinin kapılarını ilk kez ‘Evrim Akın ile Ev Gezmesi’ne açtı. Erman Toroğlu, Evrim Akın’ı, Boğaz manzaralı evinde eşi Ezgi Yavuz ile birlikte ağırladı.

Bodrum'daki ultra lüks yazlığının ardından İstanbul'daki evini de Kanal D izleyicileriyle paylaşan Erman Toroğlu kahve tonlarına burada da ağırlık vermiş.

Cam, ayna ve aksesuarlara merakı olan ünlü yorumcu evinin salonunu bu yönde dizayn etmiş.

Bir binanın teras katında eşiyle birlikte yaşayan Toroğlu, evin her köşesini camla kaplatmış.

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Taşındığı ilk yıllarda yaşadığı talihsiz olayı anlatan ünlü hakem şu ifadeleri kullandı:

"Bu eve ilk taşındığım zaman evi dekore ettim. Terası camlarla döşedim. Karşıdaki otelden evin içi görünmesin diye camları filmle kaplattırdım. Evin içinde çıplak geziyorum, bir gün otelin müdürü telefon açtı, ‘Hocam senin camlar filmli değil mi?’ diye sordu. Ben de ‘Evet’ dedim. ‘Ne filmi, karşımda çırılçıplak geziyorsun’ dedi. Hemen camcıyı çağırdım. Bir sene sonra bana ‘pardon ters yapıştırmışım’ cevabını verdi. O arada magazine düşsem yanmıştım. Ben de hiç gidip karşıdan bakmadım. O yüzden kimseye güvenmeyin. "

Evinin manzarasını da anlatan Toroğlu, 'Hava açık olduğu zaman evimden Yalova ve Uludağ’ı görüyorsun. Hatta Uludağ’daki karı bile görüyorsun.' ifadelerini kullandı.

O MAÇTAN SONRA HAKEM OLAMAYA KARAR VERDİM

Futbol oynadıktan sonra hakemliğe geçiş sürecinden de bahseden ünlü yorumcu, '1973 yılında oynadığımız Ankaragücü - Fernerbahçe maçından sonra hakem olmaya karar verdim. 10 sene sonra da hakem oldum.' dedi.

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KOVULUNCA DOSTLARIM ZİL ÇALIP OYNADI

Televizyon dünyasında dostluklara çok güvenmeyen Toroğlu, 'Ben kovulduğumda en yakın arkadaşım Şansal Büyüka zil çalıp oynadı. Benim kovulacağımı anlayınca kovandan yana oldu. Benden yana, kader arkadaşından yana olmadı her şeyleri para. Biraz ağır geliyor ama öyle!' sözleriyle sitem etti.

Bodrumdaki yazlığının yatak odasını ayna ile kaplatan Toroğlu aynı uygulamayı İstanbul'daki evinde de yaptığını belirtti.

Odayı aynalarla kaplatan Toroğlu asma tavan olduğu için tavana ayna yaptıramadığını söyledi.