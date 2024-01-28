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Erman Toroğlu: Evin içinde bir yıl çıplak gezdim! Manzaramdan Uludağ’daki kar bile görünüyor...

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#Erman Toroğlu#Evrim Akın#Kanal D
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2024 15:23

Kanal D ekranlarının ilgiyle izlenen 'Evrim Akın İle Ev Gezmesi' bu hafta hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu'nun İstanbul'daki evine konuk oldu. Eğlenceli anların yaşandığı programda Toroğlu çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

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Ünlü hakem İstanbul’daki muhteşem boğaz manzaralı evinin kapılarını ilk kez ‘Evrim Akın ile Ev Gezmesi’ne açtı. Erman Toroğlu, Evrim Akın’ı, Boğaz manzaralı evinde eşi Ezgi Yavuz ile birlikte ağırladı.

Erman Toroğlu: Evin içinde bir yıl çıplak gezdim Manzaramdan Uludağ’daki kar bile görünüyor...
Bodrum'daki ultra lüks yazlığının ardından İstanbul'daki evini de Kanal D izleyicileriyle paylaşan Erman Toroğlu kahve tonlarına burada da ağırlık vermiş.

Cam, ayna ve aksesuarlara merakı olan ünlü yorumcu evinin salonunu bu yönde dizayn etmiş.

Bir binanın teras katında eşiyle birlikte yaşayan Toroğlu, evin her köşesini camla kaplatmış.

Erman Toroğlu: Evin içinde bir yıl çıplak gezdim Manzaramdan Uludağ’daki kar bile görünüyor...
EVİN İÇİNDE BİR YIL ÇIPLAK GEZDİM

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Taşındığı ilk yıllarda yaşadığı talihsiz olayı anlatan ünlü hakem şu ifadeleri kullandı:

"Bu eve ilk taşındığım zaman evi dekore ettim. Terası camlarla döşedim. Karşıdaki otelden evin içi görünmesin diye camları filmle kaplattırdım. Evin içinde çıplak geziyorum, bir gün otelin müdürü telefon açtı, ‘Hocam senin camlar filmli değil mi?’ diye sordu. Ben de ‘Evet’ dedim. ‘Ne filmi, karşımda çırılçıplak geziyorsun’ dedi. Hemen camcıyı çağırdım. Bir sene sonra bana ‘pardon ters yapıştırmışım’ cevabını verdi. O arada magazine düşsem yanmıştım. Ben de hiç gidip karşıdan bakmadım. O yüzden kimseye güvenmeyin. "

Erman Toroğlu: Evin içinde bir yıl çıplak gezdim Manzaramdan Uludağ’daki kar bile görünüyor...

ULUDAĞ'I GÖRÜYORUM

Evinin manzarasını da anlatan Toroğlu, 'Hava açık olduğu zaman evimden Yalova ve Uludağ’ı görüyorsun. Hatta Uludağ’daki karı bile görüyorsun.' ifadelerini kullandı.

O MAÇTAN SONRA HAKEM OLAMAYA KARAR VERDİM

Futbol oynadıktan sonra hakemliğe geçiş sürecinden de bahseden ünlü yorumcu, '1973 yılında oynadığımız Ankaragücü - Fernerbahçe maçından sonra hakem olmaya karar verdim. 10 sene sonra da hakem oldum.' dedi.

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Gözden Kaçmasınİşte Erman Toroğlunun Bodrumdaki evi...İşte Erman Toroğlu'nun Bodrum'daki evi...Haberi görüntüle

KOVULUNCA DOSTLARIM ZİL ÇALIP OYNADI 

Televizyon dünyasında dostluklara çok güvenmeyen Toroğlu, 'Ben kovulduğumda en yakın arkadaşım Şansal Büyüka zil çalıp oynadı. Benim kovulacağımı anlayınca kovandan yana oldu. Benden yana, kader arkadaşından yana olmadı her şeyleri para. Biraz ağır geliyor ama öyle!' sözleriyle sitem etti.

Erman Toroğlu: Evin içinde bir yıl çıplak gezdim Manzaramdan Uludağ’daki kar bile görünüyor...
YATAK ODASINI AYNA İLE KAPLATTIM

Bodrumdaki yazlığının yatak odasını ayna ile kaplatan Toroğlu aynı uygulamayı İstanbul'daki evinde de yaptığını belirtti.

Odayı aynalarla kaplatan Toroğlu asma tavan olduğu için tavana ayna yaptıramadığını söyledi.

Erman Toroğlu: Evin içinde bir yıl çıplak gezdim Manzaramdan Uludağ’daki kar bile görünüyor...

 

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#Erman Toroğlu#Evrim Akın#Kanal D

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